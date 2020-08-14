На грани коллапса: почему тепловики требуют списания долгов перед "Нафтогазом" и кто за это заплатит

Федерация работодателей Украины совместно с Ассоциацией тепловиков Украины и Ассоциацией ТЭЦ обратились в Верховную Раду с просьбой не допустить срыва отопительного сезона-2020 в Украине. Угроза того, что отопительный сезон в этом году в нашем государстве не начнется вообще, обусловлена значительными долгами теплоснабжающих предприятий перед НАК "Нафтогаз".

Рассчитаться с долгами тепловики не могут – поэтому просят парламентариев утвердить прозрачный механизм списания многомиллиардной задолженности. Соответствующий законопроект №3800-1 уже зарегистрирован в Верховной Раде – однако его внесение в повестку дня постоянно откладывается. Хотя изложенный в нем механизм взаимозачета долгов за газ гарантирует сохранность около 100 тыс рабочих мест в теплоэнергетике и в газовых компаниях, связанных с поставками газа для ТКЭ и населения.

Как были накоплено долги, ставшие неподъемными для отрасли? Существует ли альтернатива списанию долгов для теплокоммунэнерго? При каких обстоятельствах возвращать эти деньги придется населению – и в какие суммы это обойдется каждому гражданину нашего государства? Что именно предлагается упомянутым законопроектом и почему игнорирование проблемы может привести к катастрофе? Ответы на эти вопросы попытался найти OBOZREVATEL.

114 миллиардов гривен или более 3 миллиардов долларов. Именно в таких колоссальных цифрах измеряется общая задолженность, которая существует сегодня между участниками газового рынка в Украине. Более половины от этой суммы составляют долги, так или иначе связанные с предоставлением услуг по теплоснабжению и подогреву воды для населения. При этом, только тепловые предприятия за последние несколько лет накопили огромную задолженность за природный газ перед НАК "Нафтогаз Украины": она перевалила за 35 млрд гривен.

Откуда же взялись такие огромные долги?

Казалось бы, одна из самых очевидных причин – существование задолженности населения по оплате услуг по теплоснабжению. Люди не платят тепловикам, а тем, в свою очередь, нечем рассчитываться с "Нафтогазом" за потребленный газ. На самом деле, задолженность населения безусловно играет роль в формировании безумной задолженности теплоснабжающих предприятий, но является далеко не единственной причиной ее возникновения.

По словам представителей отрасли, затянувшийся кризис неплатежей населения за отопление и потребленную горячую воду действительно сыграл свою роль в создании нынешней ситуации. По состоянию на 1 октября 2019 года, по данным Министерства регионального развития, долги населения за тепло достигли 14,8 млрд грн. Еще больше они возросли после начала карантина, когда украинцам разрешили не платить коммуналку без штрафных санкций за это. В результате подобного широкого жеста со стороны центральной власти долги населения по теплу и подогреву воды подскочили до 20,5 миллиардов грн. При этом никаких послаблений для тепловых предприятий, которым в условиях роста задолженности просто не было чем рассчитываться с "Нафтогазом", государство не сделало – и на долги, которые возникли не по вине тепловиков, продолжали начисляться огромные штрафы.

"Получается абсурдная ситуация. Если нам не заплатили за тепло, мы можем штрафовать на 0,01% - и то, через 25 дней после предоставления услуги. Это копейки. Понятно, что не все люди могут заплатить. Но вопрос: почему же тогда "Нафтогаз" нам выставляет более 50% штрафов и пени от суммы задолженности? Почему наши партнеры, транспортировщика газа, не стесняются поживиться – и выставляют аж 72% от суммы долга? Куда мы придем с таким "рынком"?" - возмущается Арсентий Блащук, президент Межотраслевой ассоциации развития систем теплоснабжения "Укртеплокоммунэнерго".

Впрочем, даже если бы граждане вдруг рассчитались со всеми долгами и в дальнейшем исправно платили за потребленные услуги – ситуацию это вряд ли изменило бы кардинально. Потому что система расчетов между участниками газового рынка выстроена так, что теплоснабжающие предприятия обречены быть должниками. Ведь за газ они должны платить наперед – а средства за оказанные услуги получают постфактум. Поэтому более 9,5 млрд грн от общей задолженности тепловиков перед НАК "Нафтогаз" составляют штрафы и пени за предыдущие долги.

"Очень простая схема работает. Коммунальные предприятия должны платить авансом за потребленный газ. Но они средства от населения за потребленное тепло получают после того, как предоставили услуги. Происходит так называемый кассовый разрыв - почти 2 месяца. Коммунальное предприятие не может заплатить и возникает задолженность. НАК "Нафтогаз" автоматически начисляет штрафные санкции и пени ", – рассказывает заместитель исполнительного директора Ассоциации городов Украины Ярослав Рабошук.

Он объясняет: чтобы не сорвать отопительный сезон, в ситуацию вынуждена вмешиваться власть на местах. Из местных бюджетов теплоснабжающим коммунальным предприятиям выделяются деньги, чтобы они рассчитались за газ – но "Нафтогаз" зачисляет их не как погашение задолженности, а как оплату штрафов и пени.

"Это вопрос не решается. Мы всегда этими средствами тушим не тело задолженности, а штрафные санкции и пени, которые нарастают с каждым годом больше и больше. Поэтому у "Нафтогаза" в 2019 году – 63 млрд грн прибыли, а тепловики еще и должны ему 35 млрд. Поэтому в 2019 году поддержка ЖКХ в структуре расходов местных бюджетов заняла второе место после образования – как правило, города вынуждены субсидировать коммунальные предприятия. И только благодаря этому удается успешно проходить отопительный сезон", - рассказывает Рабошук.

А потом исправляет сам себя: не удается, а удавалось. Потому что учитывая то, что из местных бюджетов в фонд борьбы с COVID-19 этого года было изъято 10 млрд грн – города вынуждены будут затягивать пояса и экономить на всем. В частности, и на субсидировании тепловых предприятий.

И именно поэтому в этом году никто не может быть уверенным, что отопительный сезон вообще начнется.

Тем более, что благодаря пролоббированному "Нафтогазом" постановлению Кабмина № 217 в свое время для расчетов за природный газ были введены так называемые распределительные счета, на которые попадают средства от населения за потребленные услуги, далее "Нафтогаз" по своему усмотрению устанавливает процент, который пойдет в счет оплаты газа – и в результате до тепловиков доходит в лучшем случае 10-20% от общей суммы. А временами они не получают ни копейки. И не могут даже зарплаты работникам выплатить, не говоря уже о налогах или какой-то инвестиционной составляющей.

На некоторых теплоснабжающих предприятиях, по словам Блащука, сегодня уже по три месяца не выплачивают зарплаты работникам – из-за того, что "Нафтогаз" через суды добился ареста счетов этих предприятий. Несмотря на то, что они делают все возможное, чтобы не только не накапливать новых долгов перед монополистом, но и рассчитываться с долгами предыдущих лет.

Так получилось, например, с ОКП "Николаевтеплокоммунэнерго". Директор этого предприятия, Николай Логвинов, рассказывает: за отопительный сезон 2019-2020 они не только не задолжали "Нафтогазу" ни копейки, но и выплачивали долги предыдущих лет. Однако пока счета предприятия заблокированы, что может привести к срыву отопительного сезона, а в перспективе – к уничтожению централизованного отопления, альтернативы которому в городе нет.

"Ситуация смешная. Долгов по 2018-2019 год у нас нет по газу. У нас переплата НАК "Нафтогаз Украины" 1 млн гривен. У нас есть договор реструктуризации на 1 млн грн, который мы можем закрыть переплатой. Мы начали закрывать долги 2016-2017 года. И у нас сегодня остался долг на 5,3 млн грн. При этом "Нафтогаз" подал в ГВС и нам арестовали счета. Сумма иска – 71 млн грн. Да, у нас был такой иск, но мы в добровольном порядке его закрывали. Там 35 млн плюс 23 млн штрафных санкций. Но, кроме того, теперь есть еще 7 млн исполнительного сбора. Это больно, потому что нам негде брать деньги. Самое интересное, что предприятие в этом году заплатило еще почти 6 млн грн за 2018-2019 год. Источников финансирования, кроме как снова идти в органы местной власти, у нас нет, чтобы оплатить пени, штрафы", - рассказывает Логвинов.

При этом он подчеркивает: и его предприятие, и все другие теплопоставщики с 2016 года не получают возмещения разницы в тарифах. Тогда как в случае с "Николаевтеплокоммунэнерго", например, это существенно помогло бы решить вопрос с задолженностью.

"По моему предприятию разница в тарифах составляет 196 млн грн. Долги за газ – 176 млн. Госаудит у нас недавно был с проверкой и насчитал ущерб от несоответствия тарифа – 245 млн грн. Если бы государство хотя бы раз разорвало этот позорный круг, вернуло бы разницу в тарифах и закрыло хотя бы газ и транспортировку – тепловики бы зажили", - говорит Логвинов.

В общем разница в тарифах с 1 января 2016 года достигла уже 20 млрд грн. С тех пор в тариф не закладываются эксплуатационные расходы на ремонт и обслуживание котельных.

"Это предусмотрено регламентными работами. И эти работы накапливаются, оборудование изнашивается. При этом Налоговый Кодекс, закон о ценах и ценообразовании, закон о теплоснабжении предусматривают: все эти расходы должны быть учтены в тарифе. Если мы будем урезать эксплуатационные расходы – просто потеряем централизованное теплоснабжение в Украине, которого и так сегодня осталось с 65% всего 48%. Европейские страны его развивают, а Украина – уничтожает", - говорит Блащук.

Какой выход?

Единственным выходом из сложившейся ситуации является списание старых задолженностей. Ведь попытка переложить долги на плечи конечного потребителя приведет к трехкратному увеличению тарифов, которые люди просто не смогут платить. Перекредитоваться тепловикам тоже не удастся, ведь вряд ли найдутся желающие дать кредиты предприятиям с такими бешеными долгами. Помочь им рассчитаться с долгами перед "Нафтогазом" мог бы государственный бюджет – если бы в этом году в нем не возник дефицит почти 300 млн грн.

Поэтому остается только один путь: списание долгов тепловиков перед "Нафтогазом". Причем, не всех. А тех, которые были сформированы искусственно, через огромные штрафы и пени.

"Я не вижу другой возможности, кроме того, чтобы часть этого долга списать вообще. Это сумма примерно в 9,5-10 млрд грн, и образовалась она в результате начисления штрафных санкций и пени. Оставшуюся часть долга следует реструктуризировать с отсрочкой выплаты на определенный период времени. Иначе за это все заплатит в конце концов конечный потребитель – по более высоким тарифам, которые придется установить, если этот вопрос не решить... Считаю, здесь должны задействовать механизм списания и реструктуризации задолженности, а также механизмы, связанные с урегулированием тарифов", - убежден ведущий эксперт энергетических программ Центра Разумкова Виктор Логацкий.

"На газовом рынке сегодня накопились долги в 114 млрд грн, или более 3 млрд долл. Все участники рынка друг другу должны деньги. Никому ничего не должен только "Нафтогаз Украины", который отчитывается о сверхприбыли, который надувает эти доходы также за счет искусственно выдуманных долгов, потому что в этой сумме много штрафов, пеней, небалансов и так далее. Это то, что берется из воздуха и не имеет отношения к реальным долгам", - поддерживает коллегу экономический эксперт Виктор Скаршевский.

И именно списания долгов, возникших вследствие существования "драконовских штрафов", и добиваются сегодня тепловики – не ради прибыли, а чтобы получить возможность выжить и обеспечить тепло в квартирах украинцев.

Сейчас в Верховной Раде зарегистрирован законопроект 3800-1 "О внесении изменений в Закон Украины "О рынке природного газа" и других законов по обеспечению финансовой стабильности на рынке природного газа", который поддерживают представители практически всех парламентских фракций. Этот законопроект предусматривает ряд шагов, которые помогут решить проблему с многомиллиардной задолженности тепловиков перед "Нафтогазом", не прибегая к увеличению существующих тарифов для населения в разы.

"Есть разработанный законопроект, зарегистрированный в парламенте – 3800-1 – который предусматривает списание части долгов по газу. "Нафтогаз" от того особенно не пострадает. У него и так прибыли, как мы видим. Остальные же долги следует реструктуризировать. К тому же , существует еще один ресурс – разница в тарифах. Можно применить зачет и взаимозачет в задолженостях по этой статье", - убежден Скаршевский.

Иными словами, для спасения отрасли и беспроблемного вхождения в отопительный сезон, государство могло бы засчитать собственные долги перед тепловиками в размере около 20 млн в счет долга за природный газ. Это сняло бы лишнюю нагрузку как с предприятий, так и с городских бюджетов, их субсидирующих – и позволило бы наконец начать модернизацию и внедрение энергосберегающих мероприятий.

Учитывая критичность ситуации, тепловики уже обратились к парламентариям с просьбой как можно скорее принять этот законопроект. Впрочем при самом оптимистичном развитии событий эффект от его принятия отрасль почувствует минимум через год-полтора. Продержатся ли столько времени теплоснабжающие предприятия – вопрос.

"Речь идет не только о подготовке и начале отопительного сезона, а о существовании предприятий отрасли вообще. А вместе со смежными отраслями это более 100 тысяч наемных работников, которые пока имеют рабочие места и получают зарплату. Удерживать людей сегодня становится все труднее", - говорит Руслан Ильичев, генеральный директор Федерации работодателей Украины.

По его мнению, ради сохранения этих людей и отрасли теплоснабжения в целом в ситуацию должен вмешаться Кабмин. По мнению Ильичева, полномочий для осуществления ряда важных шагов в этом направлении у правительства хватает.

"У правительства есть достаточно полномочий, чтобы сделать несколько быстрых шагов и решений по стабилизации работы отрасли. Достаточно даже сделать корректировки в отношении начисленных штрафов и пени. Это будет четкий и понятный шаг, который услышит отрасль. Платежеспособность граждан сегодня крайне низкая, и если будет вторая волна COVID-19, теплоснабжающие предприятия просто обанкротятся. Речь идет о тысячах предприятий. И о том, что отрасль критически нуждается в активном вмешательстве государства", - отмечает Ильичев.

Он заверил: вместе с отраслевыми ассоциациями ФРУ сейчас активно работает над предложениями для Кабмина. И очень рассчитывает на то, что на этот раз государство таки повернется к теплоснабжающим предприятиям лицом. Тем более, что время, когда отрасль еще можно спасти, истекает.

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