В Украине из-за коронавируса ввели новые правила для должников за коммуналку

Предприятия, осуществляющие предоставление коммунальных услуг, в частности, облгазы и облэнерго не будут отключать потребителей из-за неоплаченных на фоне карантина счетов.

Об сообщил глава профильного комитета Верховной Рады Андрей Герус в ходе заседании согласительного совета, передает Интерфакс-Украина.

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"С такими предприятиями как облэнерго и облгазы есть договоренности, о том, что они не будут отключать потребителей в период карантина. Также мы будем инициировать на законодательном уровне отмену пени за несвоевременную оплату услуг ЖКХ во время карантина, изменения в порядок предоставления субсидий, чтобы в случае возникновения у граждан задолженностей, они не приводили к потере субсидий", – сказал нардеп

Герус призвал граждан избегать посещения центров обслуживания и банковских отделений, где обычно наблюдаются очереди на оплату жилищно-коммунальных услуг, и по возможности осуществлять оплату счетов онлайн.

"Конечно, платить за ЖКХ необходимо, но хочу обратиться к гражданам, особенно к тем, кто находится в зоне риска: если вы видите очередь в банке или центре обслуживания – воздержитесь. Будут приняты соответствующие решения, чтобы не было ухудшений для потребителей", – подытожил Герус.

Как сообщал OBOZREVATEL, комитет Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики наработал ряд законодательных инициатив для поддержки отечественного бизнеса в условиях карантина из-за распространения коронавируса.

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