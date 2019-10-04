"На финишной прямой": Украина потеряла последнего союзника в борьбе с газопроводом Путина

Дания сняла политические возражения по вопросу строительства на ее территории участка газопровода "Северный поток-2".

"Политические моменты были, когда заявка касалась прохождения через датские территориальные воды", – сообщила газета "Известия", ссылаясь на источники, знакомые с ходом реализации проекта.

"На том этапе они что могли затянуть, затягивали", – добавил он.

В частности, в конце июня заявку по "Северному потоку-2" отозвали. Однако в случае с поданными в июле документами речь идет о маршрутах через исключительную экономическую зону Дании.

"Это регулируется международной конвенцией о морском праве. И там сделать Копенгаген уже ничего не может", – заявил источник.

По его словам, в настоящее время остались вопросы административного характера, и те "на финишной прямой".

При этом сооружение газопровода "Северный поток-2" затягивается и с каждым месяцем становится дороже. Главная причина – отказ в разрешении на строительство со стороны Дании.

Это привело к тому, что россиянам пришлось потратить лишние сотни миллионов евро, а все сроки уже сорвали.

Дания сняла политические возражения по вопросу строительства на ее территории участка газопровода "Северный поток-2"

Газопровод "Северный поток-2" пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе. Его протяженность составит более 1,2 тыс. км, пропускная способность – 55 млрд куб. м газа в год. Две ветки газопровода должны быть построены до конца 2019 года.

"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Проект оценивается в 9,5 миллиарда евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 миллионов евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 миллиарда евро.​​

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