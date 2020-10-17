На фига проводить опросы? – Казанский обратился к Зеленскому из-за Донбасса

Роман Груша Экономика 05:41, 17.10.2020

Блогер Денис Казанский обратился к президенту Владимиру Зеленскому с вопросом – зачем проводить опросы про свободную экономическую зону на Донбассе, если можно реанимировать существующие государственные предприятия.

Казанский призвал обратить внимание на ситуацию вокруг государственного стекольного завода "Пролетарий" в Лисичанске, который пилят на металлолом. Соответствующее обращение блогера было опубликовано на его Telegram-канале.

По словам блогера, предприятие, где ранее работали тысячи людей, добивают на глазах у всего города – остались одни корпуса без оборудования.

Казанский напомнил, что в 2017 году целостный имущественный комплекс "Пролетария" вернулся под контроль государства. Но вместо того, чтобы восстановить производство, завод порезали на металл.

"Простой вопрос – на фига проводить какие-то опросы про СЭЗ на Донбассе, если можно просто не уничтожать государственное предприятие, а запустить его? Найти инвестора для совместного партнерства, закупить новое современное оборудование и хотя бы работать на половину мощности от былых объемов? Производство стекла – это же не сверхтехнологии. Для государства – это несложная задача", – резюмировал Казанский.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Вторым вопросом для общего опроса в день выборов 25 октября будет: поддерживаете ли Вы создание на Донбассе свободной экономической зоны? В пресс-службе Офиса президента объяснили, что создание на свободной части Донбасса специальных экономических условий существенно повлияет на темпы и концепции эффективной реинтеграции. При условии поддержки этого украинцами.

  • Впоследствии руководитель делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук объяснил, в чем суть вопроса Зеленского.

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Экономика

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