На фига проводить опросы? – Казанский обратился к Зеленскому из-за Донбасса
Блогер Денис Казанский обратился к президенту Владимиру Зеленскому с вопросом – зачем проводить опросы про свободную экономическую зону на Донбассе, если можно реанимировать существующие государственные предприятия.
Казанский призвал обратить внимание на ситуацию вокруг государственного стекольного завода "Пролетарий" в Лисичанске, который пилят на металлолом. Соответствующее обращение блогера было опубликовано на его Telegram-канале.
По словам блогера, предприятие, где ранее работали тысячи людей, добивают на глазах у всего города – остались одни корпуса без оборудования.
Казанский напомнил, что в 2017 году целостный имущественный комплекс "Пролетария" вернулся под контроль государства. Но вместо того, чтобы восстановить производство, завод порезали на металл.
"Простой вопрос – на фига проводить какие-то опросы про СЭЗ на Донбассе, если можно просто не уничтожать государственное предприятие, а запустить его? Найти инвестора для совместного партнерства, закупить новое современное оборудование и хотя бы работать на половину мощности от былых объемов? Производство стекла – это же не сверхтехнологии. Для государства – это несложная задача", – резюмировал Казанский.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Президент Украины Владимир Зеленский записал новое обращение к народу и призвал граждан принять участие в масштабном опросе 25 октября.
В ЦИК сообщили, что не получали никакой информации относительно проведения всеукраинского опроса.
Комитет избирателей Украины заявил, что проведение опроса граждан в день местных выборов, который анонсировал президент Украины Владимир Зеленский, не предусмотрено Избирательным кодексом.
Также OBOZREVATEL собрал все детали о всеукраинском голосовании от президента.
Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков отметил, что дополнительных средств для проведения в день местных выборов опроса, инициированного Зеленским, не предусмотрено.
В Офисе президента ранее отметили, что опрос не будет иметь юридических последствий, а таким образом власть хочет позволить украинцам самостоятельно определить свои базовые ожидания о курсе развития страны.
Вторым вопросом для общего опроса в день выборов 25 октября будет: поддерживаете ли Вы создание на Донбассе свободной экономической зоны? В пресс-службе Офиса президента объяснили, что создание на свободной части Донбасса специальных экономических условий существенно повлияет на темпы и концепции эффективной реинтеграции. При условии поддержки этого украинцами.
Впоследствии руководитель делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук объяснил, в чем суть вопроса Зеленского.