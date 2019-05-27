На Донбассе массово отключили воду: что произошло

В Донецкой области в понедельник, 27 мая, ДТЭК отключил от энергоснабжения Артемовскую фильтровальную станцию по причине долгов.

Как сообщает пресс-служба коммунального предприятия "Вода Донбасса", в результате прекращена подача воды потребителям городов: Артемовск, Соледар, Парасковеевка, Благодатное, Бахмутское, Покровское.

Отмечается, что пока отключение не коснулось населенных пунктов "ДНР".

Как сообщила пресс-служба оператора системы распределения "ДТЭК ПЭС-Энергоуголь", по требованию поставщика "последней надежды" - госпредприятия "Укринтерэнерго" - 27 мая 2019 года он частично отключил объекты КП "Вода Донбасса" от электроснабжения.

Таким образом без водоснабжения остались жители 16 населенных пунктов Константиновского и Торецкого районов Донецкой области и часть жителей города Бахмут.

По состоянию на начало апреля текущего года долг "Воды Донбасса" перед "Укринтерэнерго" составлял 277 млн грн, долг перед ПАО "ДТЭК ПЭС-Энергоуголь" – более 1 млрд грн.

Отключение воды Корреспондент.net

Как сообщал OBOZREVATEL, на Донбассе почти 4 млн человек могут остаться без воды из-за долгов со стороны оккупационной администрации РФ в Донецкой области.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram