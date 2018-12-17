На что потратят деньги киевлян в 2019-м: новый мост, метро и зарплаты по 15 тысяч

В Киеве утвердили бюджет на 2019 год. Общая сумма главного финансового документа столицы – более 41 млрд грн. Традиционно больше всех средств направят на социалку, коммуналку и медицину.

OBOZREVATEL изучил документ и выяснил, на что потратят деньги киевлян в следующем году.

Откуда деньги

Главный источник пополнения бюджета – налог на доходы физлиц (НДФЛ). Он, согласно бюджету-2019, составит более 20,8 млрд грн или 52% от всех поступлений. Второе место (по 13%) разделили между собой доход от единого налога и сдачи земли в аренду. Налог на прибыль предприятий принесет 12% всех бюджетных поступлений.

Стоит учитывать, что поступления НДФЛ спрогнозировали с учетом, что средняя зарплата в 2019-м для жителей столицы составит 15,3 тыс. грн (на данный момент – 13,8 тыс. грн).

Уровень безработицы населения в возрасте 15-70 лет составит 7,1%, а число работающих – 1,35 млн человек. Рост числа вакансий ожидается за счет сфер: сервис, общественное питание, строительства и торговля.

"Спрос будет стимулировать увеличение доходов граждан, в частности благодаря росту социальных стандартов и частным переводам из-за рубежа. Заработная плата будет расти быстрее инфляции. В 2019 году индекс реальной заработной платы составит 4,7%", – говорится в бюджете столицы.

Самые убыточные предприятия столицы

Согласно документа, в список самых "проблемных" предприятий попали "Киевтеплоэнерго", "Киевский метрополитен", "Киевпастранс" и другие. Причем недавно созданное "Киевтеплоэнерго" в этом году показало убыток в 847,3 млн грн. Правда, стоит учитывать, что КП получило "в наследство" долги "Киевэнерго".

Самые убыточные коммунальные предприятия:

" Киевтеплоэнерго " убыток 847,5 млн грн

"Киевский метрополитен " убыток 116,6 млн грн

" Киевпастранс " убыток 53,4 млн грн

"Служба заказчика ЖКУ" Оболонского района убыток 3,9 млн грн

"Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева" убыток 3,5 млн грн

ДЭУ Соломенского района убыток 2,9 млн грн

"Инженерный центр" убыток 2,8 млн грн

ТК "Киев" убыток 1,8 млн грн

"Профилактическая дезинфекция" убыток 1,6 млн грн

"Городской центр земельного кадастра и приватизации" убыток 1,5 млн грн

На втором месте по уровню убыточности – метрополитен, на который в этом году резко повысили цены (до 8 грн за один проезд). Убыток предприятия составил 116,6 млн грн. Подробнее о том, почему коммунальные предприятия работают в минус, и кто в этом виноват, читайте вскоре на OBOZREVATEL.

"Киевпастранс" (общественный транспорт столицы) также потратил в этом году больше, чем заработал. Убыток предприятия составил 53,4 млн грн.

На что потратят деньги: социалка, образование и медицина

Образование. Расходы города в следующем году на образование составят 15,3 млрд грн. В этот бюджет заложен рост фонда заработной платы на 20,6%. Соответственно, пропорционально могут вырасти и зарплаты учителей в столице.

На строительство детских садов (на ул. Волго-Донская, 21-а, Дарницкий р-н, голосеевский проспект, Голосеевский р-н, ул. Автозаводская, 17-а, Оболонский р-н, ул. Санаторная, 9а, Дарницкий р-н, ул. Гречко, 10а, Подольский р-н) потратят 322 млн грн. Ремонт стадионов и спортивных площадок обойдется бюджету в 710 млн грн. Кроме того, предусмотрены реконструкция школы №19 (Днепровский район).

Медицина. Расходы на медицину заложены на уровне 10,2 млрд грн. При чем 5,3 млрд из этой суммы уйдут за заработные платы. 1,5 млрд потратят на реконструкции 5 медицинских учреждений, также планируют строительство Центра первичной медико-санитарной помощи на ул. Вишняковская, 15.

Социальная защита. Расходы на помощь горожанам составят 8,7 млрд грн. Эта сфера замыкает тройку самых затратных статей расходов. 85,4 тыс. семей получат помощь при рождении ребенка. Более 280 тыс. семей – субсидии.

ЖКХ. Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство в следующем году составят 1,1 млрд грн. 30 млн грн выделят на ремонты жилых многоэтажек (по программам софинансирования). 500 млн грн потратят на ремонт дорожного покрытия придомовых территорий и внутриквартальных проездов.

Строительство. Более 6 млрд грн потратят на капитальное строительство. В эти деньги ходит как возведение новых зданий, так и капитальный ремонт зданий в бюджетном секторе. "Также планируется продолжить приобретение жилья для участников антитеррористической операции и других льготных категорий населения, строительство и реконструкцию учреждений образования, культуры, здравоохранения, объектов коммунальной сферы", – говорится в документе.

Что отремонтируют:

детский сады №652, №21;

школу №42;

корпус Киевской городской клинической больницы №11;

Киевский городской перинатальный центр;

Киевский городской дом ребенка "Березка".

Также в бюджете заложено строительство Подольского моста через Днепр, линии метрополитена от станции "Сырец" до жилого массива Виноградарь.

Подробнее о том, как распоряжаются деньгами киевлян и кто наживается за счет коммунальных предприятий, читайте вскоре на OBOZREVATEL.