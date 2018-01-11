На четверть миллиарда больше: названа сумма доначислений крупным налогоплательщикам в Украине

Офис крупных плательщиков налогов Государственной фискальной службы Украины назначил 796,9 миллионов гривень доплаты в государственный бюджет 13-ти крупным налогоплательщикам.

Об этом говорится в отчете пресс-центра ведомства.

"По результатам обработки полученных ответов в течение 2017 по 13 налогоплательщикам проведены контрольно-проверочные мероприятия, общая сумма доначислений вместе со штрафными санкциями составила 796,9 млн грн, что на 259,9 млн грн больше, чем за 2016 год", – говорится в отчете.

Отмечается, что офис крупных налогоплательщиков доначислил в 2017 году данную сумму вследствие обмена информации с другими странами. Это на 259,9 млн гривень больше, чем в 2016 году. Тогда доначисление составило 537 млн гривень.

Речь идет о 170 запросах в 29 стран для получения финансовой отчетности и других первичных документов компаний. Самые крупные доначисления в размере 629,9 млн грн касаются выплат процентов в пользу английский компаний, которые не являются бенефициарными собственниками.

По вопросам трансфертного ценообразования в 2017-м доначислено 163,6 млн грн, или 21% общей суммы.

В ведомстве также сказано, что поступления от контрольно-проверочной работы в 2017 году были рекордными, увеличившись почти в четыре раза по сравнению с 2016 годом. Они достигли 2,9 млрд гривень.

Как сообщал "Обозреватель", в октябре 2017 года были названы 100 лучших компаний по финансовым показателям.