Главная Новости
27 февраля • обновлено в 23:18
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Новости экономики

На Черниговщине продали "Ленина" за 375 тысяч: на что потратят деньги

1.4т
Читать материал на украинском

Бронзовую скульптуру советского вождя Владимира Ленина весом 5,5 т, которая стояла в Сновске Черниговской области, продали на аукционе за 375 тысяч гривен.

Как сообщили в местном горсовете, "Ленин" ушел с молотка со второй попытки через систему PROZORRO и достался ООО "РАЗВИТИЕ-СВ" (г. Запорожье).

Памятник был демонтирован в 2016 году и хранился на территории местного ЧАО "Коммунальщик". Первый аукцион по его продаже, который хотели устроить минувшей осенью, не состоялся из-за отсутствия заявок.

Полученные от продажи памятника средства будут использованы на благоустройство территории перед Сновским Домом культуры. Вероятно, там построят фонтан.

На Черниговщине продали "Ленина"

На Черниговщине продали "Ленина"

snovmr.gov.ua

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Запорожье отличились ярким празднованием с Лениным запрещенного в Украине советского "23 февраля".

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Автор
Кирилл Лютый
Место
Украина Чернигов
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
1
Смешно
3
Интересно
2
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги