Бронзовую скульптуру советского вождя Владимира Ленина весом 5,5 т, которая стояла в Сновске Черниговской области, продали на аукционе за 375 тысяч гривен.

Как сообщили в местном горсовете, "Ленин" ушел с молотка со второй попытки через систему PROZORRO и достался ООО "РАЗВИТИЕ-СВ" (г. Запорожье).

Памятник был демонтирован в 2016 году и хранился на территории местного ЧАО "Коммунальщик". Первый аукцион по его продаже, который хотели устроить минувшей осенью, не состоялся из-за отсутствия заявок.

Полученные от продажи памятника средства будут использованы на благоустройство территории перед Сновским Домом культуры. Вероятно, там построят фонтан.

На Черниговщине продали "Ленина" snovmr.gov.ua

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Запорожье отличились ярким празднованием с Лениным запрещенного в Украине советского "23 февраля".

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