Раскрыли коллекторов, которые шантажировали должников порнографией

Черниговский отдел полиции провел обыски в офисе коллекторской фирмы, сотрудники которой подозреваются в изготовлении и распространении порнографии.

"Еще в апреле этого года в полицию обратилась жительница Чернигова, которая сообщила об угрозах от незнакомых мужчин из коллекторской фирмы. Мужчины требовали вернуть кредитные средства, которые пострадавшая никогда не получала", – сообщает пресс-служба Нацполиции.

После угроз физической расправой, коллекторы распространили в интернете смонтированные материалы порнографического характера с изображением заявительницы.

В ходе обыска полицейские изъяли полсотни ноутбуков, 30 мобильных телефонов, около 50 сим-карт разных мобильных операторов, документы и письма для должников кредитных учреждений.

Злоумышленники собирали личную информацию о должниках, их близких родственниках, знакомых и коллег по работе. Систематически звонили с требованиями уплаты задолженности и угрозами. После чего с помощью специальных программ монтировали и распространяли в интернете материалы порнографического характера с изображениями должников.

В итоге полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 301 (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) Уголовного кодекса Украины.

После угроз физической расправой коллекторы распространили смонтированные материалы порнографического характера Пресс-служба Нацполиции

После угроз физической расправой коллекторы распространили смонтированные материалы порнографического характера Пресс-служба Нацполиции

После угроз физической расправой коллекторы распространили смонтированные материалы порнографического характера Пресс-служба Нацполиции

После угроз физической расправой коллекторы распространили смонтированные материалы порнографического характера Пресс-служба Нацполиции

После угроз физической расправой коллекторы распространили смонтированные материалы порнографического характера Пресс-служба Нацполиции

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине стать жертвой коллекторов может не только заемщик, но и его друзья, родственники и даже соседи по подъезду. Из последних методов выбить долги – создания порно-коллажей с членами семей тех, кто должен деньги.

Коллекторы не имеют права звонить или угрожать по просроченным кредитам родственникам или соседям должника, если они не являются поручителями. Если они так делают, то нарушают закон.

22 октября группа народных депутатов от фракции "Слуга народа" зарегистрировала в Верховной Раде проект закона, который ужесточает регулирование коллекторской деятельности и защищает украинцев от их произвола.