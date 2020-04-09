На борьбу с коронавирусом потратили $8 трлн – МВФ

Последствия влияния коронавируса на мировую экономику будут катастрофические, поэтому многие страны вынуждены скоординировать усилия: бюджетные меры, принятые всеми государствами мира с момента начала кризиса, оцениваются суммарно в $8 трлн.

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Об этом заявила директор-распорядитель фонда Кристалина Георгиева в онлайн-встрече МВФ и Всемирного банка.

"Мы по-прежнему имеем дело с экстраординарной неопределенностью относительно глубины и продолжительности кризиса. Однако уже сейчас понятно, что в 2020 году темпы роста глобальной экономики станут резко отрицательными, что будет отражено в нашем World Economic Outlook на следующей неделе. Фактически мы ожидаем сильнейших экономических потрясений с момента Великой депрессии", — сказала она.

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Как отметила Георгиева, еще три месяца назад МВФ прогнозировал, что в более чем 160 странах в 2020 году доход на душу населения вырастет. Сейчас в Фонде считают, что в более чем 170 странах будет зафиксировано падение. Глава МВФ отметила, что в результате кризиса пострадают как развитые, так и развивающиеся страны.

"Этот кризис не знает границ. Всем больно", — заявила она, добавив, что если пандемия пойдет на спад во втором полугодии этого года, это позволит постепенно свернуть ограничительные меры. В таком случае в 2021 году мировую экономику ждет частичное восстановление.

Георгиева также подчеркнула на неопределенность вокруг прогноза: он может быть ухудшен в зависимости от множества различных факторов, включая продолжительность пандемии. Она заявила, что за последние два месяца портфельные инвесторы вывели с развивающихся рынков около $100 млрд — более чем в три раза больше, чем за такой же период финансового кризиса 2008 года. При этом страны-экспортеры сырья столкнулись с "двойным ударом", так как цены на сырьевые товары снижаются. Кроме того, объемы денежных переводов мигрантов, как ожидается, сократятся.

"Обнадеживающая новость заключается в том, что все правительства приступили к действиям, и, действительно, была достигнута значительная координация", — заявила Георгиева.

Она добавила, что бюджетные меры, принятые всеми государствами мира с момента начала кризиса, МВФ оценивает суммарно в $8 трлн.

Как сообщал OBOZREVATEL, Международный валютный фонд готов выделить $1 трлн на преодоление финансового кризиса, который вызвала пандемия коронавируса.

Аналитики международного рейтингового агентства Fitch ожидают в 2020 году падение мирового ВВП на 1,9% из-за эпидемии коронавируса, при этом под ударом главным образом окажутся рабочие места и деловая активность.

В прогнозе Saxo Bank говорилось, что нынешний год будет потерян для мировой экономики из-за мощного удара по спросу, предложению и обвалу на рынке нефти, спровоцированных распространением нового коронавируса.

В свою очередь советник президента Украины, экономист Олег Устенко считает, что кризис в мировой экономике был неизбежен – независимо, начался бы он с пандемии коронавируса или без нее.