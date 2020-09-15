На бесплатную медицину для украинцев в бюджете-2021 выделили вдвое меньше денег, – Супрун

В проекте бюджета Украины на 2021 год, который утвердил Кабмин, на программу медицинских гарантий планируется выделить 123,4 млрд грн, тогда как по данным Национальной службы здоровья на это необходимо 240 млрд грн.

Об этом сообщила бывшая министр здравоохранения Ульяна Супрун в Facebook во вторник, 15 сентября. Программа медицинских гарантий – это перечень и объем медицинских услуг и лекарств, которые государство гарантирует и оплачивает населению.

"А это почти на половину меньше суммы, которую посчитали эксперты НСЗУ в июле. По данным НСЗУ для поддержки программы медицинских гарантий в 2021 году необходимо 240 млрд гривен. Дополнительно для оказания помощи больным COVID-19 нужно еще 67 млрд грн. Кстати, почти столько составлял нынешний фонд борьбы с COVID-19 – 65 млрд грн. Но 35 млрд из них уже потратили на строительство дорог", – написала Супрун.

Она добавила, что в 2021 году на борьбу с COVID-19 планируется потратить меньше денег – запланировано 19,4 млрд грн, из которых 15,8 млрд на медицинскую помощь, 1 млрд на оснащение рабочих мест учителей для дистанционного обучения, а 2,6 млрд на закупку вакцины.

На закупку лекарств в 2021 году планируют потратить 9,5 млрд грн. "Также предполагается увеличение зарплат медиков в среднем на 30%. Хотя не указано, как это будет происходить, и это меньше, чем Степанов предлагал весной", – написала Супрун.

Супрун рассказала о недостатках проекту бюджета-2021 Facebook Ульяны Супрун

Супрун рассказала о недостатках проекту бюджета-2021 Facebook Ульяны Супрун

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 сентября Кабмин утвердил и подал в Верховную Раду бюджет страны на следующий год. Документ уже раскритиковали как нардепы, так и экономисты. Они выступили против раздувания расходов на Офис президента (+350 млн грн ) и силовой блок, к тому же для обычных украинский правительство приготовило скрытое повышение налогов. Также эксперты возмущены гигантским дефицитом бюджета в 270 млрд грн, покрывать который Украине придется за счет новых кредитов.

Согласно проекту закона о "Государственном бюджете Украины на 2021-й год" расходы на Офис президента возрастут на 39% по сравнению с годом нынешним. Увеличатся как потребительские расходы в целом, куда входят поездки и перелеты президента, так и расходы на зарплаты аппарата.