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На 70% дороже: в Украине массово повысили тарифы на отопление

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В Украине еще до решения о повышении цены на газ в десятках городов по решению местной власти значительно повысили тарифы на отопление. Подорожание составило от 12% до более 70%.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной комиссии в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Так, в Славянске (Донецкая область) стоимость отопления выросла на 70,3%, в Ивано-Франковске - 41%, Сумах - 19,2%, Терновке (Днепропетровская область) - 57,1%, Кропивницком - на 27,9%

На 70% дороже: в Украине массово повысили тарифы на отопление

"Такая ситуация наиболее выражена в отдельных населенных пунктах Киевской, Днепропетровской, Кировоградской, Винницкой и Полтавской областей, а также в городах Луцке, Житомире, Ивано-Франковске и Тернополе", - отмечают в комиссии.

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К слову, НКРЭКУ передала полномочия устанавливать тариф на отопления предприятиям, которые генерируют меньше 170 тыс. Гкал или транспортируют и поставляют меньше 145 тыс. Гкал местной власти. Городские власти, несмотря на обещания снизить цены, приняли решения повышать тарифы на тепло еще до того, как Кабмин повысил тариф на газ.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Кабинет министров во время внеочередного заседания 19 октября единогласно принял решение повысить тариф на газ на 23,5%. Главная причина - настоятельная рекомендация со стороны МВФ. Без подорожания газа Украина бы не получила очередной кредитный транш и не смогла бы обслуживать госдолг.

Читайте все новости по теме "Тарифы ЖКХ и субсидии" на OBOZREVATEL.

Тема
Тарифы ЖКХ и субсидии
Место
Украина
Объекты
тарифытепло
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
вы фсе фpете.
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