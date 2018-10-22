Подорожает отопление и горячая вода: сколько украинцы заплатят за коммуналку

В Украине с 1 ноября тариф на газ вырастет на 23,5% - до 8,5 грн/куб, в то же время отопление и горячая вода подорожают на 14-16,5%. В результате общая сумма в платежках за коммунальные услуги может вырасти примерно на 600 грн.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Так, семья из трех человек в столичной квартире площадью 60 кв. м в общем с 1 декабря может заплатить за коммуналку на 603,1 грн больше. Платежки за газ (из расчета на трех человек) прибавят 16,3 грн, горячая вода – 58,8 грн, отопление – 528 грн. Остальные тарифы (холодная вода, электроэнергия, содержания дома и придомовой территории) в ближайшее время существенно не изменятся.

Как могут подорожать горячая вода и тепло в столице с 1 декабря:

Горячая вода: с 80,6 до 92,6 грн за куб.

Отопление: с 58,4 до 67,2 грн за квадрат.

Если окажется, что новые расходы – выше 15% совокупного дохода семьи – стоит обратиться в органы соцзащиты. Кабинет министров обещает дать субсидию всем, кто в ней нуждается. На следующий год на "коммунальные скидки" планируют потратить 55 млрд грн. Правда, стоит учитывать, что по новым правилам, если в семье есть безработный, которые не зарегистрирован в Центре занятости, субсидию можно будет получить только по решению специальной комиссии. Ей придется доказывать, что член семьи не работает по уважительным причинам, а помощь действительно нужна. Для тех, кто пользуется субсидией, суммы в платежках не изменятся.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Кабинет министров во время внеочередного заседания Кабмина 19 октября единогласно принял решение повысить тариф на газ на 23,5%. Главная причина - настоятельная рекомендация со стороны МВФ. Без подорожания газа Украина бы не получила очередной кредитный транш и не смогла бы обслуживать госдолг.