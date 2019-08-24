На 3 млрд в месяц: в Украине полиция разоблачила хитрую "сигаретную" схему

Департамент защиты экономики Национальной полиции разоблачил схему уклонения от уплаты 5% акцизного налога на табачные изделия.

Как сообщает пресс-служба МВД, убытки от неуплаты акциза для государственного бюджета составляли свыше 3 млрд грн ежемесячно.

Как выяснили правоохранители, предприятия, которые продавали оптом табачные изделия, в бухучете не отражали большую часть проданной за наличные продукции. При этом они указывали в отчетности номенклатуру других товарных групп. Это позволяет не платить 5% ставку акцизного сбора.

"С целью дальнейшей работы в направлении решения проблемы контрабанды и контрафакта на табачном рынке работниками Департамента защиты экономики на счета 52 предприятий наложены аресты, общая сумма более один миллиард гривен", – сообщили в пресс-службе.

"Теневой" оборот денежных средств помогали легализовать "конвертационные центры". Последние также за вознаграждение в размере 2-3% приобретали в реальных предприятий объемы документально сформированных сумм налогового кредита по НДС.

По данным Нацполиции, через эти "теневые схемы" госбюджет ежемесячно недополучал налогов на сумму почти 700 млн грн в части акцизного сбора, а также около 2,5 млрд гривен в части НДС.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее журналист Евгений Плинский заявил, что Украина стала для Европейского Союза главной табачной проблемой. В 2014 году в ЕС из Украины ввезли около 500 млн сигарет. Спустя два года контрабанда достигла 5,8 млрд сигарет.

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