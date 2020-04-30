За 300 метров по 2 тысячи гривен: на украинско-польской границе обдирают заробитчан

Украинские заробитчане за пересечение польской границы неофициально платят 300-350 злотых (около 2 тыс грн) в связи с наплывом из-за карантина.

Как сообщает "Страна", ссылаясь на свои источники, за проезд 300 метров в машине от украинских до польских ворот, берут 300-350 злотых (около 2 тысяч гривен), в Украину цена дешевле – 50 злотых (320 грн) на "Краковце" и 20-30 злотых (130-200 грн) на "Ягодине".

zi.ua

Сейчас в сутки границу пересекает около полутысячи человек, ходит около шести рейсов (во время наплыва было в разы больше), выходит - 160 тысяч грн навара в день, или около 3,5 млн грн в месяц, отмечает издание

"Когда наплыв через границу в конце марта резко вырос, местные власти совместно с МЧС пустили бесплатные автобусы (они ездят и сейчас), но их не хватало. И тогда на границу пустили частных перевозчиков, которые начали брать плату, естественно, "черным налом", - говорится в статье.

Как сообщают журналисты, и пограничники, и таможенники, и местные власти открестились от причастности к бизнесу на перевозках через границу: дескать, цену устанавливают частные перевозчики, а с ними якобы разбирается полиция (причем только сейчас, через полтора месяца работы бусов, о которых знали все). Впрочем, что это за перевозчики, ни в обладминистрации, ни в полиции не говорят.

Украинцы же, которые едут в Польшу, делятся, что сами перевозчики признаются, что мзда идет пограничникам.

"Первое от чего я о@ренел, так это от цен до границы. Две тысячи гривен из Киева до пункта пропуска Ягодин, но это ещё ладно. Больше всего я просто вскипел от злости, когда уже пятый перевозчик говорил мне дословно следующее: "Ну, вы приготовьте помимо оплаты за проезд ещё 350 злотых/90 долларов для пограничников, чтобы вас без проблем пропустили". То есть государство становится самым настоящим рэкетом во время такой сложной ситуации для своих же граждан. Я должен заплатить, чтобы покинуть страну. Но при этом у меня есть все легальные основания её покинуть, а Польша готова меня принять", - рассказал изданию живущий в Варшаве менеджер среднего звена, который возвращался на днях из Украины в Польшу.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам главы МИД Дмитрия Кулебы, Украина получает просьбы от других стран разрешить украинцам работать за границей. Но в условиях пандемии выпускать заробитчан опасно, считает он.

Правительство не хочет отпускать заробитчан, которые вернулись в Украину из-за закрытия границ в связи со вспышкой COVID-19, обратно на работу в другие страны.

Правительство Украины планирует создать в стране около полмиллиона рабочих мест. При этом зарплата будет варьироваться от 6 до 8 тысяч гривень.

В сети разгневались, что украинцам в разгар карантина разрешили отправиться на самолете на заработки в Финляндию.

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