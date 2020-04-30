Главная Новости
30 апреля • обновлено в 12:10
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Новости экономики

За 300 метров по 2 тысячи гривен: на украинско-польской границе обдирают заробитчан

5.7т
Читать материал на украинском

Украинские заробитчане за пересечение польской границы неофициально платят 300-350 злотых (около 2 тыс грн) в связи с наплывом из-за карантина.

Как сообщает "Страна", ссылаясь на свои источники, за проезд 300 метров в машине от украинских до польских ворот, берут 300-350 злотых (около 2 тысяч гривен), в Украину цена дешевле – 50 злотых (320 грн) на "Краковце" и 20-30 злотых (130-200 грн) на "Ягодине".

За 300 метров по 2 тысячи гривен: на украинско-польской границе обдирают заробитчан

zi.ua

Сейчас в сутки границу пересекает около полутысячи человек, ходит около шести рейсов (во время наплыва было в разы больше), выходит - 160 тысяч грн навара в день, или около 3,5 млн грн в месяц, отмечает издание

"Когда наплыв через границу в конце марта резко вырос, местные власти совместно с МЧС пустили бесплатные автобусы (они ездят и сейчас), но их не хватало. И тогда на границу пустили частных перевозчиков, которые начали брать плату, естественно, "черным налом", - говорится в статье.

Как сообщают журналисты, и пограничники, и таможенники, и местные власти открестились от причастности к бизнесу на перевозках через границу: дескать, цену устанавливают частные перевозчики, а с ними якобы разбирается полиция (причем только сейчас, через полтора месяца работы бусов, о которых знали все). Впрочем, что это за перевозчики, ни в обладминистрации, ни в полиции не говорят.

Украинцы же, которые едут в Польшу, делятся, что сами перевозчики признаются, что мзда идет пограничникам.

"Первое от чего я о@ренел, так это от цен до границы. Две тысячи гривен из Киева до пункта пропуска Ягодин, но это ещё ладно. Больше всего я просто вскипел от злости, когда уже пятый перевозчик говорил мне дословно следующее: "Ну, вы приготовьте помимо оплаты за проезд ещё 350 злотых/90 долларов для пограничников, чтобы вас без проблем пропустили". То есть государство становится самым настоящим рэкетом во время такой сложной ситуации для своих же граждан. Я должен заплатить, чтобы покинуть страну. Но при этом у меня есть все легальные основания её покинуть, а Польша готова меня принять", - рассказал изданию живущий в Варшаве менеджер среднего звена, который возвращался на днях из Украины в Польшу.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам главы МИД Дмитрия Кулебы, Украина получает просьбы от других стран разрешить украинцам работать за границей. Но в условиях пандемии выпускать заробитчан опасно, считает он.

Правительство не хочет отпускать заробитчан, которые вернулись в Украину из-за закрытия границ в связи со вспышкой COVID-19, обратно на работу в другие страны.

Правительство Украины планирует создать в стране около полмиллиона рабочих мест. При этом зарплата будет варьироваться от 6 до 8 тысяч гривень.

В сети разгневались, что украинцам в разгар карантина разрешили отправиться на самолете на заработки в Финляндию.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Карантин в Украине" на OBOZREVATEL.

Темы
Карантин в Украине Работа в Украине
Место
Украина
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
20
6
Смешно
1
Интересно
7
Печально
6
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Shlomo Shtern
Shlomo Shtern
Особенностью украинского менталитета является такое многогранное понятие, как "щирысть". В него входит и такая поистине маниакальная особенность, как способность сводить любую деятельность к конечной материальной личной выгоде. Страсть овладевать любыми материальными ценностями, и любыми способами, является основой всякой истинной украинской души, и бороться с этим не только бессмысленно, но даже и вредно.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Ivani Rezo
Ivani Rezo
Дома работы полно! А то как лечиться то здесь а гулять там? Ну не плядство??
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
Ivani Rezo, ну-ну гулять,места пожирней занять у барина,пока остальные холопы дама сидят
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Экономика

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 10406.

    Вылечились: 1238. Умерли: 261.

  • В мире заболели уже более 3,2 миллиона человек, погибли – 228 тысяч.

  • Ляшко заявил, что Украина вышла на плато по COVID-19, прогноз оптимистичный.

  • Лекарство от рака протестируют на 120 больных коронавирусом в Британии. Говорят, хватит 1 таблетки в день.

  • Ученые озвучили смертельную опасность нового лекарства от COVID-19.

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги