"Мы выиграли!" Гройсман пригрозил России из-за газа

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Россия выплатит Украине весь долг по решению украинского и международного судов.

По его словам, Кремлю придется платить в любом случае. Такое заявление прозвучало в эфире одного из телеканалов, передает Правительственный портал.

"Мы выиграли Стокгольмский арбитраж. Это 2,5 миллиарда долларов, еще почти 6 миллиардов (171 млрд грн) – по иску Антимонопольного комитета Украины (за нарушение антимонопольного законодательства). Это 8,5 миллиарда долларов. Они не хотят этого выполнять (решение Стокгольмского арбитража – Ред.), но куда они денутся", – сказал глава правительства.

Как сообщал "Обозреватель", ранее в "Нафтогазе" заявили, что Украина отсудит $50 млрд у "Газпрома".