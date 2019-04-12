"Мы возражаем": в России озвучили новые детали в деле об аресте инвестора США

Адвокаты основателя и старшего партнера инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, которого обвиняют в мошенничестве, попросили суд не продлевать ему домашний арест.

"Мы возражаем против удовлетворения ходатайства следствия и просим суд изменить Майклу Калви меру пресечения на подписку о невыезде либо залог в 5 млн рублей", – сообщил юрист Дмитрий Клеточкин, сообщает "Интерфакс".

В частности, в пятницу, 12 апреля, проходит заседание Басманного суда Москвы, где рассматривается ходатайство следствия о продлении срока домашнего ареста американскому бизнесмену.

До этого суд по ходатайству следствия изменил Калви меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест. Следователь объяснил свою просьбу тем, что Калви имеет устойчивые социальные связи в Москве, за него ходатайствовало достаточно большое количество лиц, и он занимается развитием инвестиционных проектов в России.

Позже стало известно, что Басманный суд продлил до 14 июля срок домашнего ареста основателя и старшего партнера инвестиционного фонда Baring Vostok.

"Суд находит ходатайство следствия подлежащим удовлетворению. Суд постановил: продлить срок содержания под домашним арестом в отношении Калви до 14 июля 2019 года", – огласила решение судья Наталия Дударь.

Майкл Kалви ТАСС

​Как сообщал OBOZREVATEL, 15 февраля в Москве задержали основателя инвестиционной компании Baring Vostok Майкла Kалви. Гражданин США был задержан российскими силовиками по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ.

Басманный суд Москвы 16 февраля арестовал на два месяца Калви и еще пятерых человек, в том числе трех сотрудников инвестфонда, по делу о хищении у банка "Восточный" 2,5 миллиарда рублей.

Позже стало известно, что посол США в России Джон Хантсман не поедет на Петербургский международный экономический форум, пока основатель инвестфонда Baring Vostok Майкл Калви остается под арестом.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.