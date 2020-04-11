Яценюк предупредил украинцев об энергетическом кризисе

Украина входит в энергетический кризис и правительство должно немедленно принять меры для его преодоления, иначе в стране будет тотальный дефицит энергоресурсов.

Об этом заявил експремьер Арсений Яценюк в эфире телеканала "Украина 24".

"Сейчас мы подходим к тому, что если сейчас не принимать решение о том, как мы будем действовать завтра и послезавтра, то завтра и послезавтра мы войдем в энергетический кризис, где не будет ни света, ни угля, где могут быть проблемы с нефтепродуктами и где будут рано или поздно проблемы с газом", – сказал Яценюк.

Арсений Яценюк izvestia.kiev.ua

Он отметил, шо отечественные энергокомпании сейчас на грани банкротства, и правительство должно срочно принять неотложные меры для спасения отрасли. В частности план антикризисных действий должен предложить новый министр энергетики, назначение которого необходимо ускорить.

"Мы на грани банкротства энергетических компаний электроэнергетики. Тепловую энергетику они почти добили, сейчас они добивают атомную энергетику. Я считаю, что безотлагательно правительство должно внести в парламент должность министра энергетики. Как вообще можно управлять энергетикой, не имея министра? Кто в них ответственный за энергетику? Выйти с пошаговым планом", – сказал Яценюк.

Напомним, ранее експремьер Владимир Гройсман заявил, что Украина теряет национальную энергетику, и в настоящее время государство должно продемонстрировать социальную ответственность и найти ресурсы на сохранение отрасли и рабочих мест.

В свою очередь народный депутат Украины, Председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец считает, что кризис в энергетике спровоцирован действиями главы энергетического комитета ВР Андрея Геруса. По словам депутата, Герус за полгода уничтожил энергобезопасность страны, а пролоббированный ним импорт российского угля и электроэнергии окончательно разрушили отечественный энергетический комплекс.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!