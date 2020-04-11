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11 апреля • обновлено в 14:38
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Яценюк предупредил украинцев об энергетическом кризисе

4.2т
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Украина входит в энергетический кризис и правительство должно немедленно принять меры для его преодоления, иначе в стране будет тотальный дефицит энергоресурсов.

Об этом заявил експремьер Арсений Яценюк в эфире телеканала "Украина 24".

"Сейчас мы подходим к тому, что если сейчас не принимать решение о том, как мы будем действовать завтра и послезавтра, то завтра и послезавтра мы войдем в энергетический кризис, где не будет ни света, ни угля, где могут быть проблемы с нефтепродуктами и где будут рано или поздно проблемы с газом", – сказал Яценюк.

Арсений Яценюк

Арсений Яценюк

izvestia.kiev.ua

Он отметил, шо отечественные энергокомпании сейчас на грани банкротства, и правительство должно срочно принять неотложные меры для спасения отрасли. В частности план антикризисных действий должен предложить новый министр энергетики, назначение которого необходимо ускорить.

"Мы на грани банкротства энергетических компаний электроэнергетики. Тепловую энергетику они почти добили, сейчас они добивают атомную энергетику. Я считаю, что безотлагательно правительство должно внести в парламент должность министра энергетики. Как вообще можно управлять энергетикой, не имея министра? Кто в них ответственный за энергетику? Выйти с пошаговым планом", – сказал Яценюк.

Напомним, ранее експремьер Владимир Гройсман заявил, что Украина теряет национальную энергетику, и в настоящее время государство должно продемонстрировать социальную ответственность и найти ресурсы на сохранение отрасли и рабочих мест.

В свою очередь народный депутат Украины, Председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец считает, что кризис в энергетике спровоцирован действиями главы энергетического комитета ВР Андрея Геруса. По словам депутата, Герус за полгода уничтожил энергобезопасность страны, а пролоббированный ним импорт российского угля и электроэнергии окончательно разрушили отечественный энергетический комплекс.

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Автор
Валентина Гембарская Валентина Гембарская
Персона
Арсений Яценюк
Место
Украина
Теги
кризис Энергетика
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Ляшенко Андрей
Ляшенко Андрей
А еще не будет молока и сала. Выполз Сеня на свет, опять в мутной воде рыбку ловить
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БоХ - в помощь !
БоХ - в помощь !
Он отметил, шо ... Оно пусть сначала украденное вернёт и отчитается за растраты, а потом советы даёт. Какое оно деятель мы уже видели не так давно, потом удрало и не показывалось несколько лет, а теперь опять вылезло. Сенька, шапка - не по тебе !
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БоХ - в помощь !
БоХ - в помощь !
Понравилось жить на ворованное, да видимо быстро растратил, теперь за новым бонусом явилось, но новый имидж - не меняет гнилое нутро !
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Kuksov Michael
Kuksov Michael
Яйценюх: " Поручите МНЕ строить энергетический забор! Имею опыт работ!"
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