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''Мы решительны!'' Порошенко выступил с мощным заявлением в Давосе

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Президент Петр Порошенко заявил, что в Украине за 2018 год было открыто 83 новых завода при поддержке инвесторов, а за последние четыре года – построено 238 предприятий.

В Украине проводятся реформы, благодаря которым увеличиваются инвестиции и доверие к стране, сообщил глава государства во время заседания Национального инвестиционного совета на Всемирном экономическом форуме в Давосе, говорится на сайте Администрации президента.

В частности, Порошенко напомнил, что Украина подписала соглашение о свободной торговле с Канадой, а несколько дней назад – с Израилем.

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"Мы верим в открытый мир. Мы верим в необходимость снятия барьеров в международной торговле. Мы верим в важность улучшения инвестиционного климата в Украине", – отметил он.

''Мы решительны!'' Порошенко выступил с мощным заявлением в Давосе

Администрация президента Украины

Отдельно глава государства подчеркнул, что Украина выполняет меморандумы с Международным валютным фондом.

"Мы – единственная власть, которая выполнила шесть меморандумов по сотрудничеству с международными финансовыми организациями. Такого никогда не происходило в Украине. Почему? Потому что мы держим слово. Мы очень решительны в реформах и реформы приносят важные результаты", – сообщил Порошенко.

''Мы решительны!'' Порошенко выступил с мощным заявлением в Давосе

Администрация президента Украины

Президент также отметил, что Украине удалось обеспечить экономический рост на уровне 3,4%, инфляция замедлилась до 10%, а бюджетный дефицит составил менее 2%.

"В 2014 году было трудно. Не только для меня как для президента страны в состоянии войны. А трудно для вас, поскольку для президента Чакрабарти (глава Европейского банка реконструкции и развития Сума Чакрабарти. – Ред.) было трудно поверить в Украину и оставлять инвестиционную позицию открытой. Было трудно для Лакшми Миттала (председатель совета директоров компании "АрселорМиттал". – Ред.) сделать важное решение относительно инвестиций в миллиард долларов для улучшения технологий, для улучшения экологии", – добавил Порошенко.

Отдельно глава государства отметил, что накануне в Лондоне Национальный банк Украины получил награду прозрачности в банковском секторе.

"Это результат нашей борьбы с коррупцией в банковской сфере", – резюмировал Порошенко.

''Мы решительны!'' Порошенко выступил с мощным заявлением в Давосе

Администрация президента Украины

''Мы решительны!'' Порошенко выступил с мощным заявлением в Давосе

Администрация президента Украины

''Мы решительны!'' Порошенко выступил с мощным заявлением в Давосе

Администрация президента Украины

''Мы решительны!'' Порошенко выступил с мощным заявлением в Давосе

Администрация президента Украины

''Мы решительны!'' Порошенко выступил с мощным заявлением в Давосе

Администрация президента Украины

''Мы решительны!'' Порошенко выступил с мощным заявлением в Давосе

Администрация президента Украины

''Мы решительны!'' Порошенко выступил с мощным заявлением в Давосе

Администрация президента Украины

''Мы решительны!'' Порошенко выступил с мощным заявлением в Давосе

Администрация президента Украины

''Мы решительны!'' Порошенко выступил с мощным заявлением в Давосе

Администрация президента Украины

''Мы решительны!'' Порошенко выступил с мощным заявлением в Давосе

Администрация президента Украины

''Мы решительны!'' Порошенко выступил с мощным заявлением в Давосе

Администрация президента Украины

''Мы решительны!'' Порошенко выступил с мощным заявлением в Давосе

Администрация президента Украины

Напомним, Всемирный экономический форум в Давосе начался во вторник, 22 января, и продлится до 25 января. Главная тема встречи – "Глобализация 4.0: формирование глобальной архитектуры в эпоху четвертой промышленной революции".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Давосе Порошенко провел встречу с главой МВФ Кристин Лагард, которая призвала Украину ускорить реформы для достижения устойчивого роста экономики.

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Персона
Петр Порошенко
Место
ШвейцарияДавос
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Комментарии
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Питон Каа
Питон Каа
Мы решительны в нашей решимости все решить, но деньги давать не забывайте.
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Секель Олександр
Секель Олександр
Все правда, прогресс на лицо: с 52 места Украина добилась 112го в мире и стала самой бедной в Европе с 50 евро пенсии и платой за коммуналку в 8 раз больше чем при кровавом Яныке. Но всего в мире около 200 государств. Так что есть куда стремиться.
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3
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Багряний Петро
Багряний Петро
238 підприємств на кшталт лісопилки із 6-ма робітниками.
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