''Мы решительны!'' Порошенко выступил с мощным заявлением в Давосе

Президент Петр Порошенко заявил, что в Украине за 2018 год было открыто 83 новых завода при поддержке инвесторов, а за последние четыре года – построено 238 предприятий.

В Украине проводятся реформы, благодаря которым увеличиваются инвестиции и доверие к стране, сообщил глава государства во время заседания Национального инвестиционного совета на Всемирном экономическом форуме в Давосе, говорится на сайте Администрации президента.

В частности, Порошенко напомнил, что Украина подписала соглашение о свободной торговле с Канадой, а несколько дней назад – с Израилем.

"Мы верим в открытый мир. Мы верим в необходимость снятия барьеров в международной торговле. Мы верим в важность улучшения инвестиционного климата в Украине", – отметил он.

Администрация президента Украины

Отдельно глава государства подчеркнул, что Украина выполняет меморандумы с Международным валютным фондом.

"Мы – единственная власть, которая выполнила шесть меморандумов по сотрудничеству с международными финансовыми организациями. Такого никогда не происходило в Украине. Почему? Потому что мы держим слово. Мы очень решительны в реформах и реформы приносят важные результаты", – сообщил Порошенко.

Администрация президента Украины

Президент также отметил, что Украине удалось обеспечить экономический рост на уровне 3,4%, инфляция замедлилась до 10%, а бюджетный дефицит составил менее 2%.

"В 2014 году было трудно. Не только для меня как для президента страны в состоянии войны. А трудно для вас, поскольку для президента Чакрабарти (глава Европейского банка реконструкции и развития Сума Чакрабарти. – Ред.) было трудно поверить в Украину и оставлять инвестиционную позицию открытой. Было трудно для Лакшми Миттала (председатель совета директоров компании "АрселорМиттал". – Ред.) сделать важное решение относительно инвестиций в миллиард долларов для улучшения технологий, для улучшения экологии", – добавил Порошенко.

Отдельно глава государства отметил, что накануне в Лондоне Национальный банк Украины получил награду прозрачности в банковском секторе.

"Это результат нашей борьбы с коррупцией в банковской сфере", – резюмировал Порошенко.

Администрация президента Украины

Администрация президента Украины

Администрация президента Украины

Администрация президента Украины

Администрация президента Украины

Администрация президента Украины

Администрация президента Украины

Администрация президента Украины

Администрация президента Украины

Администрация президента Украины

Администрация президента Украины

Администрация президента Украины

Напомним, Всемирный экономический форум в Давосе начался во вторник, 22 января, и продлится до 25 января. Главная тема встречи – "Глобализация 4.0: формирование глобальной архитектуры в эпоху четвертой промышленной революции".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Давосе Порошенко провел встречу с главой МВФ Кристин Лагард, которая призвала Украину ускорить реформы для достижения устойчивого роста экономики.

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