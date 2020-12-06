Владелец одного из крупнейших агрохолдингов "Укрлендфарминг" Олег Бахматюк рассказал, как ему пришлось прожить в Китае 244 дня, чтобы представить Украину там и открыть китайский рынок для украинской продукции.

Об этом бизнесмен рассказал в интервью телеведущему 112 канала Дмитрию Спиваку. По его словам, когда он возвращался из материкового Китая, на таможенном посту в Шанхае ему сообщили, что он пробыл в Китае непрерывно 244 дня, передают "Украинские новости".

Бизнесмен добавил, что политические и бизнес-круги КНР до того даже не знали, где находится Украина. Через год на съезде коммунистической партии руководство страны уже заявляло, что Украина является стратегическим партнером КНР.

"Когда мы в 2011 году приехали с представителем Deutsche Bank и встретились с представителем CIC (это крупнейший суверенный фонд в Китае, он управляет сотнями миллиардов долларов, один из тех, что принимает решение по экономическому развитию Китая), я делал презентацию "Укрлендфарминга" и Украины. Он слушал, был заинтересован, а затем в конце задал вопрос: а Украина - это где? Это где-то за Россией и Польшей? Через год, на съезде коммунистической партии Китая, в декабре 2012 года премьер-министр Китая и министр экономики во время выступления сказал, что Украина - это стратегический партнер Китая", – говорит Бахматюк.

Бизнесмен пояснил, что это была не только его заслуга.

"Мы провели это время, встречаясь с китайскими компаниями. Мы получили на базе нашей компании разрешение на поставку украинской кукурузы в Китай. Мы привезли около сотни китайских журналистов в Украину за свой счет. Мы делали презентацию Украины в Китае. На страницах китайских СМИ с тиражами в 100 млн экземпляров писали про нас. Мы построили этот мост, по которому все это теперь движется, и мы рады, что у нас это получилось", – добавил он.

"Укрлендфарминг" – один из крупнейших агрохолдингов страны по размерам земельного банка. Предприятия группы компаний работают в 600 населенных пунктах в 22 регионах Украины. Группа компаний занимается выращиванием зерновых и масличных культур, семян, животноводством и производством яиц и яичных продуктов (Avangardco IPL). Владельцем "Укрлендфарминга" является украинский бизнесмен Олег Бахматюк.