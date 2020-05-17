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17 мая • обновлено в 14:55
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Мы переживаем третью волну экспансии России в энергетику – Плачков

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Сейчас Украина переживает третью попытку экспансии России, которая пытается захватить наш энергорынок через дешевую электроэнергию. Об этом заявил председатель Всеукраинской энергетической ассамблеи, бывший министр топлива и энергетики Иван Плачков в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина".

Эксперт отметил, что первые две попытки российской экспансии мы пережили в 1999 году, когда Россия пыталась использовать украинские магистральные сети для экспорта электроэнергии в Европу, и в 2014, когда РФ оккупировала часть нашей территории. Сейчас же происходит третья – через попытку захватить наш энергорынок, поставляя на него дешевую электроэнергию с Белорусской АЕС.

"Сегодняшняя ситуация – это попытка экспансии третьей, серьезной. Это политический вопрос. Когда в Литве закрыли Игнолинскую станцию 3 тыс. мегаватт на реакторах ГРМБК после входа Литвы в Евросоюз, в Прибалтике дефицит электроэнергии. Россия инвестировала в Беларусь 10 миллиардов долларов, 50 километров от Литвы построили атомную станцию. В этом году будет включен блок 1200. Но Литва на законодательном уровне отказалась покупать эту электроэнергию... Что делать с 2400 мегаватт и 10 млрд долларов, которые уже готовы? Там путь закрыт. Вот есть Украина с рынком большим, объемным. И вот эта попытка даже дешевой электроэнергии, по низким ценам", - объяснил Плачков.

По его мнению, РФ готова будет год поставлять эту электроэнергию в Украину даже бесплатно, только чтобы захватить украинский рынок, и тем самым уничтожить украинскую генерацию.

"Думаю, что Россия готова бесплатно год отдавать и увеличивать, лишь бы зайти и решить этот вопрос. Политическая электроэнергия российская может быть бесплатной... Берите, чем больше, тем лучше, вы будете гробить собственную генерацию, как тепловую, так и атомную, что мы сейчас и делаем. И потом настанет время, когда вы без нее не обойдетесь. Это же простая арифметика", - объяснил Плачков.

Напомним, благодаря "поправке Геруса" с 1 октября 2019 года был возобновлен импорт электроэнергии из России. Это привело к проблемам в отечественной энергетической и угольной отраслях, в частности стали ограничиваться мощности украинских энергопредприятий, в результате чего энергокомпании и шахты понесли убытки, а отечественная энергоотрасль оказалась в состоянии глубокого кризиса.

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Автор
Лилия Рагуцкая Лилия Рагуцкая
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