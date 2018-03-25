"Мы отвязались!" Гройсман назвал "плюсы" экономического разрыва с Россией

Решение Кабинета министров Украины о разрыве программы экономического сотрудничества с Россией пойдет на пользу Украине, сбалансирует нашу экспортную политику и в итоге сделает страну сильнее.

Об этом в эфире одного из общенациональных каналов сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает Правительственный портал.

"Именно Россия сделала неприемлемые шаги - война в Донбассе, экономическое давление. Поэтому мы были вынуждены принять такое решение. Наш экспорт в Европу и Азию растет. Мы из-за разрыва становимся только сильнее", - подчеркнул он.

По его словам, на данный момент надо строить производство в Украине, развивать собственный продукт.

"Я рад, что мы отвязались от зависимости от России. Есть огромный свой потенциал", - заверил Гройсман.

Как сообщал "Обозреватель", Кабинет министров прекратил действие программы экономического сотрудничества Украины и Российской Федерации на 2011-2020 годы.

Кабмин остановил действие данного документа во время заседания в среду, 21 марта, а также поручил Министерству иностранных дел Украины в установленном порядке проинформировать правительство России.