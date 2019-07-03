Гриценко пообещал зарплаты по 700 евро, а пенсии по 200

Лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко заявил, что в Украине среднюю зарплату можно повысить до 700 евро, а пенсию до 200 евро.

В эфире телеканала ZIK он подчеркнул, что в бюджет по меньшей мере не доходит от 280 до 400 млрд гривен, а эти деньги позволят поднять уровень жизни людей уже сегодня.

Он также прокомментировал рост минимальной пенсии на 67 гривен.

"Если бы правительство добавило хотя бы по 600 гривен, то можно было бы о чем-то говорить. А когда добавляется 67 гривен, то вот не надо над людьми издеваться. Это унижение. В программе "Гражданской позиции" мы объясняем, как достичь средней зарплаты в Украине от 700 евро и выше, а пенсии - 200 евро и выше. Это повышение, которые люди почувствуют", - заявил Гриценко.

Анатолий Гриценко скриншот

Он отметил, что для роста выплат нужно создавать условия для поднятия экономики и бороться с хищениями государственных денег.

"Я думаю, что и президент Зеленский, и новый парламент, новое правительство должны поставить себе такую ​​задачу. Не бояться, не говорить, что это много. Не много. я знаю, сколько пенсионеров, я знаю, какие пенсии. И я скажу так. Мы это считали, не просто мы - партия "Гражданская позиция", а совместно с Украинской Радой Бизнеса. Просчитали сколько не доходит до бюджета ежегодно: минимальная цифра - 280 млрд гривен, максимальная цифра где-то 400 млрд грн и даже больше. Не доходит из-за того, что воруют на таможне, на государственных закупках, на недрах и так далее. Поэтому противодействие коррупции и создание условий для молодых специалистов", - объяснил Гриценко.

Как сообщал OBOZREVATEL, В Украине с 1 июля пенсионеры, которые имеют 30 (для женщин) и 35 (для мужчин) лет стажа будут получать выплаты в размере от 2 тыс. грн.

К примеру, если проработать 30 лет с минимальной зарплатой, на данный момент украинцы младше 65 лет имеет право на выплату в размере 1497 грн. Если же есть полный стаж и 65 лет, по закону пенсия должна составлять не меньше 40% минимальной зарплаты – 1671 грн.

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