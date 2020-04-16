Медицинские маски подешевеют: в АМКУ сказали когда

Стоимость медицинских масок в аптеках Украины может снизится "естественным путем".

"Стоимость масок должна снизится, но мы живем не в Советском Союзе, когда цена определяется", – заявил в эфире ObozTV председатель Антимонопольного комитета Украины Юрий Терентьев.

По его словам, удорожание медицинских масок в более чем 10 раз связано с искусственно завышенным спросом на этот товар. "В условиях обычного рынка цена товара определяется спросом и предложением. Стоимость 10 масок в январе этого года составляла до 20 гривен. Цена маски колебалась от 1,5 до 2 гривен", – напомнил он.

"Причина увеличения цен может состоять как в действиях аптекарей, так и в действиях поставщиков и производителей. Сейчас мы хотим четко идентифицировать, вследствие действий каких субъектов украинцы вынуждены покупать маски в 10 раз дороже и применить меры ответственности к нарушителям", – заявил глава АМКУ.

Когда подешевеют маски: в АМКУ дали ответ

Вместе с тем он подчеркнул, что есть объективные факторы, влияющие на цену – спрос и предложение. "Когда производства отреагируют надлежащим образом и поступит достаточный объем масок ко всем аптечным учреждениям, они снизятся естественным путем до уровня, который был до кризиса", – заверил Терентьев.

Как писал OBOZREVATEL, бывший депутат Киеврады Алексей Давиденко заявил, что медицинские маски, которые в самом начале эпидемии коронавируса были дефицитом в Украине, не только массово появились на рынке, но еще и в ближайшие дни существенно подешевеют.