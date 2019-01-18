''Союз — пожалуйста'': Лукашенко хочет создать общую валюту с Россией

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Москва и Минск могут договориться о единой валюте, но это не должен быть российский рубль.

Как передает БЕЛТА, таким образом белорусский лидер прокомментировал условия, на которых возможно развитие союзного строительства с Россией.

"Союз — пожалуйста. Объединение — пожалуйста, но только это люди должны решить, а не мы. Мы не отказываемся ни от одного тезиса. Если кто-то мне начинает говорить про объединение, то опять же с потолка: давай валюту общую. Мы не против общей валюты, но это должна быть общая валюта, а не валюта Центробанка России. Должен быть эмиссионный центр, созданный на равных условиях. Если вы приводите пример ЕС, хорошо — на принципах Евросоюза. Но чтобы условия были равные и подход", — заявил Лукашенко.

Президент Беларуси считает, что налоговую и таможенную политику двух стран также нужно унифицировать.

"Тоже самое сказал в прошлый раз: но на лучших традициях и условиях, возьмем все лучшее у белорусов и россиян. Но не так: мы — большие, вы — малые, давайте делайте так, как у нас", — заключил Лукашенко.

Александр Лукашенко Etcetera.media

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Россия приняла решения совершить налоговый маневр в нефтяной сфере — за пять лет снизить до нуля экспортные пошлины и за три года пропорционально увеличить налоговую нагрузку добычи полезных ископаемых.

В результате нефть, поставлявшаяся прежде в Беларусь по внутрироссийским ценам, будет продаваться по более высоким — мировым. Также Минск лишится части экспортной пошлины от перепродажи российской нефти в Европу.

Маневр в РФ без компенсации обойдется бюджету Беларуси в 2019 году потерями в $300 млн, и каждый год эти потери будут расти еще на $300 млн: $600 млн — в 2020 году, $900 млн — в 2021 году и т. д. Потери бюджета возникают из-за сокращения экспортной пошлины на нефть и нефтепродукты.

Позже российский премьер Дмитрий Медведев заявил, что Москва якобы никогда не обещала Минску компенсировать выпадающие от налогового маневра доходы.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!