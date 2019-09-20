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20 сентября • обновлено в 22:56
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"Мы не отстанем": Коломойский озвучил свои требования по "ПриватБанку"

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Бывшие совладельцы "ПриватБанка" намерены добиваться компенсации за потерю своей собственности, однако сейчас с ними переговоров никто не ведет.

Об этом заявил бизнесмен Игорь Коломойский в пятницу, 20 сентября, в эфире "Свободы слова" со Савиком Шустером.

Миллиардер указал на необходимость достижения какого-то компромисса в деле "Привата". "Мы не отстанем от нового собственника акций ПриватБанка", - заявил он.

"Нас интересует ПриватБанк, но если это для процесса урегулирования большая сложность и это как-то может вызвать какие-то турбулентности на финансовом рынке то, ничего страшного. Мы можем отказаться от этого. Все продается и покупается в бизнесе", - сказал Коломойский.

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Бизнесмен согласился с тезисом Шустера о том, что государство "вложило огромные деньги в рекапитализацию банка", но добавил, что отказываться от своих претензий бывшие совладельцы не намерены.

"Потому, что на тот момент, когда государство вложило эти деньги, наши 60 миллиардов были в "ПриватБанке". А предыдущее руководство регулятора умножило их на ноль и сказало, что там не просто ноль, а там еще и минус", добавил Коломойский.

"Мы не отстанем": Коломойский озвучил свои требования по "ПриватБанку"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Коломойский назвал надуманной историей обвинения о выводе $5 миллиардов из ПриватБанка.

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