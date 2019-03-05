"Никто на это не идет": Лукашенко признался, как Путин отверг предложение Беларуси по валюте

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в торговле с Россией его страна продолжит использовать "вражеские" доллары и евро.

"Я недавно президенту (России. – Ред.) предложил: прежде чем бросаться на что-то большое, давайте перейдем на 100% торговли в российских рублях. Вот наше предложение. Мы этого не боимся, но никто на это не идет", – сообщил Лукашенко, передает "Интерфакс".

"Россия отказывается от торговли с самым близким своим партнером в российских рублях, рассчитывая на твердую валюту – на "вражеские" доллары и евро", – добавил президент Беларуси.

По его словам, прежде чем говорить о введении единого рубля, необходимо продвинуться в решении вопросов более низкого уровня.

"Сегодня почти 80% нашей торговли с Россией осуществляется в российских рублях... Тогда чего рассуждать о каком-то едином рубле?" – резюмировал Лукашенко.

Александр Лукашенко и Владимир Путин

Напомним: ранее Лукашенко заявил, что Беларусь не против создания общей валюты с Россией, но это не должен быть ни российский, ни белорусский рубль.

Как сообщал OBOZREVATEL, Лукашенко также заявил, что белорусы не согласны объединяться с Россией, хотя у Москвы и нет намерений поглощать республику.

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