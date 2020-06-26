Украина и Франция подпишут контракт на 136 млн евро: Аваков раскрыл детали

В пятницу, 26 июня, состоялся телефонный разговор министра внутренних дел Украины Арсена Авакова и министра экономики и финансов Франции Бруно Ле Мэра с участием послов двух государств Вадима Омельченко и Этьена де Понсена.

Стороны обсудили состояние сотрудничества между странами в главных уже имеющихся и в будущих экономических и социальных программах последнего времени. Об этом говорится в сообщении на сайте МВД.

Разговор Арсена Авакова с министром финансов Франции МВД

В частности речь шла о фактической готовности к началу реализации нового проекта строительства патрульных катеров для Госпогранслужбы Украины компанией ОСЕА с участием отечественных судостроителей в г. Николаев. Кроме этого были обсуждены дальнейшее развитие успешного сотрудничества с Airbus Helicopters в создании единой системы авиабезопасности и гражданской защиты МВД Украины. Также главы межправительственной комиссии говорили о решения проблем французских инвесторов Total Eren и Akuo Energy в области возобновляемой энергетики и о возможности строительства энергонакапливающих мощностей в сотрудничестве "Укрэнерго" с RTE/SAFТ.

Кроме этого министры Аваков и Б.Ле Мэр обменялись мнениями относительно возможного привлечения французских финансовых учреждений для обеспечения жильем сотрудников МВД на условиях ипотечного кредитования или финансового лизинга, а также о привлечении от правительства Французской Республики международной технической помощи для усиления общественной безопасности и социальной сферы Донбасса. В этом украинском региона особенно было уделено внимание улучшению гуманитарной ситуации в Мариуполе. Там уже начинается реализация проекта строительства станции питьевой воды в Мариуполе компаниями Beten Ingeniere и Stereau. Стороны обсудили возможность расширения аналогичной программы на Попаснянский район Луганской области.

Разговор Арсена Авакова с министром финансов Франции МВД

"Мы готовы уже стартовать и подписывать контракт с ОСЕА о начале строительства патрульных пограничных кораблей для усиления морской безопасности и обороны Украины. Этот проект общей стоимостью в 136 млн евро является вторым по значению для наших стран после вертолетного проекту с компанией Airbus. Его реализация имеет стратегическую важность для сотрудничества наших государств и выводит ее на качественно новый уровень. Компанию OCEA избран среди более 10 поставщиков-лидеров отрасли. Межправительственный договор об оказании поддержки Францией уже ратифицировано нашим парламентом. Мы приглашаем представителей Правительства Франции на церемонию подписания контракта, которая состоится в Украина в середине июля этого года при участии украинского партнера - судостроительного завода в Николаеве, который построит 5 из всего 20 современных кораблей", – заявил Аваков.

В течение этого года планируется поставка в Украину еще четырех французских вертолетов H 225 для НГУ и ДСНС, двух вертолетов Н 145 для НПУ и тренажерного комплекса Н225 для базы учебного центра Кременчугского летного колледжа Харьковского национального университета внутренних дел и запасных запчастей для сервисного центра. Как известно вертолеты Airbus активно вовлечены в преодоление последствий стихийного бедствия в западных областях Украины.

Разговор Арсена Авакова с министром финансов Франции МВД

Как сообщал OBOZREVATEL, жители поселка Ланчин Ивано-Франковской области вместе со спасателями менее чем за сутки смогли расчистить поток, который завалило древесиной и мусором в результате наводнения, спасая реку. Об этом написал в Twitter глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков.