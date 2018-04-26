"Мы готовы!" Китай объявил торговую войну с США

Китай полностью готов к возможному установлению барьеров в США на китайские инвестиции.

Об этом заявил официальный представитель Министерства коммерции страны Гао Фэн, передает ТАСС.

"Мы решительно против любых односторонних протекционистских мер. Надеюсь, США будут действовать в большем соответствии с общемировыми тенденциями. Китай подготовился к любым возможным действиям со стороны Вашингтона", - подчеркнул он.

При этом министр утверждает, что благодаря китайскому капиталу в США появилось множество новых рабочих мест, и Пекин таким образом якобы оказал стимулирующее воздействие на развитие американской экономики.

Как сообщал "Обозреватель", 22 марта президент США Дональд Трамп подписал меморандум, поручающий торговому представителю Роберту Лайтхайзеру обеспечить введение пошлин на импорт китайских товаров.

Под пошлины попали товары примерно на 60 млрд долларов - более 10% импорта США из Китая. Изначально предлагались меры в отношении продукции на 30 млрд долларов, но Трамп настоял на более жестком подходе.

В свою очередь Министерство коммерции Китая объявило о введении повышенных пошлин на 128 наименований товаров, импортируемых из Соединенных Штатов.