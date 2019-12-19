"Мы договоримся": Путин признал плюсы транзита газа через Украину

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва достигнет соглашения с Киевом о транзите газа через территорию Украины.

"Я думаю, что мы договоримся. Мы на пути к договоренностям. У нас нет желания обострять ситуацию в энергетике", – сообщил Путин в четверг, 19 декабря, в ходе большой ежегодной пресс-конференции.

"Мы заинтересованы, чтобы Украина получала ресурс и наши потребители в Европе были спокойны, что у нас нормальные отношения с нашими соседями", – добавил президент РФ.

По его словам, несмотря на строительство "Северного потока-2" и "Турецкого потока", Россия будет сохранять транзит через Украину.

"Вопрос только в сроках этого транзита и объемах. Мы не собираемся заключать на какой-то срок контракт, чтобы потом прекратить транзит. Мы в этом сами заинтересованы", – добавил Путин.

Он подчеркнул, что транзитный маршрут через территорию Украины отработанный, поэтому Россия готова его сохранять.

Путин также заявил о готовности поставлять в Украину газ со скидкой 20-25%. По его словам, это позволило бы снизить цены для конечного потребителя.

Кроме того, президент России добавил, что признает решение Сткогольмського арбитража по газовому долгу перед Украиной, но считает его политически мотивированным.

"Я убежден, что это решение Стокгольмского арбитража носит не юридический, не правовой характер, а скорее политический. Одно из обоснований в нем было – в связи с тяжелым экономическим положением в Украине. Решение есть, и это правда, и мы должны из этого исходить", – резюмировал Путин.

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва достигнет соглашения с Киевом о транзите газа

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