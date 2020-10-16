Украина не получит транш МВФ в ближайшее время, – Милованов

Экс-министр экономики Тимофей Милованов заявил, что Украина не получит транш Международного валютного фонда и в начале 2021 года.

В эфире телеканала ZIK он отметил, что МВФ никогда не откажет в транше или не прекратит сотрудничество со страной без веских причин. Для этого, продолжил Милованов, должно произойти что-то экстраординарное: или захват власти или превращение страны из демократической в авторитарную.

"То есть мы должны превратиться в Северную Корею для того, чтобы они публично это сказали", – отметил он.

По мнению экс-министра, сегодняшнее сотрудничество между Украиной и МВФ подобно отношениям парня с девушкой, которые поссорились, но ходят на кофе и дружат.

"Но это не значит, что у нас все хорошо. Мы можем говорить сколько угодно, но лучше от этого не будет. И это довольно часто происходит в Украине. МВФ всегда будет продолжать какие-то разговоры. Мы помним, когда президент пришел к власти в 2019 году, распустил парламент, и это тоже поставило программу МВФ под вопрос. Прошло где-то 18 месяцев пока запустили первый транш. Так же было у Петра Порошенко, когда были вопросы по Антикоррупционному суду, по декларированию, там тоже было между траншами 18 месяцев. Поэтому здесь ничего не будет такого необычного, если мы не получим транш, с точки зрения того, как у нас строятся отношения с МВФ", – заявил Милованов.

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 октября заместитель председателя Офиса президента Игорь Жовква заявил, что Украина может рассчитывать на первый транш макрофинансовой помощи МВФ в октябре. Ранее глава НБУ Кирилл Шевченко назвал условия получения Украиной транша.

Решение о выдаче очередного кредита Украине в размере $5 млрд было принято МВФ 9 июня. Средства пойдут на поддержку экономики, пострадавшей от пандемии коронавируса.

Также в Минфине заявили, что часть средств от транша намерены направить на финансирование дефицита госбюджета, а также на выплату пенсий, зарплат и пособий социально незащищенным слоям населения.