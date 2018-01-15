МВФ выступил с серьезной претензией к Украине из-за Антикоррупционного суда

Международный валютный фонд уведомил Украину о том, что принятие президентского законопроекта об Антикоррупционном суде в его текущей редакции будет означать нарушение властями своих обязательств перед международными партнерами.

Об этом сообщает "Европейская правда", ссылаясь на письмо главы миссии МВФ в Украине Рона ван Родена.

"Подача президентом законопроекта о АКС должна была стать шагом в правильном направлении. Однако к тому проекту, который был подан 22 декабря, у нас есть серьезные замечания, ряд его положений не совместимы с обязательствами Украины по программе сотрудничества с МВФ, а также противоречат рекомендация Венецианской комиссии", – говорится в документе.

В письме указаны главные системные замечания, не позволяющие создать суд, который пользовался бы доверием в Украине и за рубежом. В частности, речь идет о процедуре отбора судей, о положениях закона, направленных на торможение создания АКС, а также о юрисдикции суда.

Наибольший блок претензий связан с вопросом отбора судей – в МВФ требуют, чтобы власти дали представителям международных доноров Украины по антикоррупционным вопросам право блокировать назначение недобропорядочных судей.

"Роль общественного совета международных экспертов должна быть решающей, а не просто совещательной (как в президентском проекте). Отрицательное решение совета относительно кандидата должно быть обязывающим для Высшей квалификационной комиссии судей", – пишет представитель МВФ.

Также Фонд настаивает, что в состав Совета должны быть включены не только международные организации, но также представители доноров, "в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии".

"Создание и запуск Антикоррупционного суда – ключевая задача в украинской антикоррупционной повестке дня... Однако в текущем виде мы не будем готовы поддержать закон об АКС. МВФ готов помочь администрации президента пересмотреть закон, чтобы привести его в соответствие с обязательствами украинской власти и рекомендациями Венецианской комиссии", – говорится в документе.

Соответствующее письмо было адресовано главе администрации президента Украины Игорю Райнину, а его копии также отправлены премьеру, спикеру, нескольким министрам и представителям правительства.

Как сообщал "Обозреватель", ранее были названы сроки запуска в Украине Антикоррупционного суда.