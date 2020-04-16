МВФ утроит суммы кредитов для нуждающихся стран
Международный валютный фонд рассчитывает утроить объемы льготного кредитования нуждающихся стран до более чем 18 миллиардов долларов, чтобы помочь им отреагировать на пандемию коронавируса.
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Об этом заявила в среду, 15 апреля, управляющий директор организации Кристалина Георгиева, передает Reuters.
"У нас есть полная поддержка членов фонда в том, чтобы увеличить возможности МВФ для льготного финансирования. Наша цель – утроить то, что мы делаем для этих стран", – сказала она на брифинге.
Льготные кредиты обычно предлагают условия, более выгодные чем тем, которые доступны на рынке.
Ранее Георгиева выступила с заявлением на встрече министров финансов и управляющих центральных банков стран "Большой двадцатки", в которой сообщила, что МВФ "срочно изыскивает 18 миллиардов долларов новых кредитных ресурсов для Фонда сокращения бедности и роста и, вероятно, также потребует не менее 1,8 миллиарда долларов в виде субсидий".
Георгиева подчеркнула беспрецедентный характер кризиса, отметив, что 102 из 189 стран-членов МВФ проявили интерес или официально запросили помощь Фонда для борьбы с этой болезнью.
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Как сообщал OBOZREVATEL:
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