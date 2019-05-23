МВФ в Украине: НБУ рассказал о судьбе миссии

Миссия Международного валютного фонда в четверг, 23 мая, продолжила работать в Украине.

"Миссия МВФ сейчас находится в Киеве, проводятся консультации, переговоры", – сообщил глава Национального банка Яков Смолий в кулуарах ежегодной конференции "Коммуникация центрального банка: от тайны – к прозрачности" в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".

По его словам, с международной организацией обсуждается экономическая ситуация, которая сложилась на сегодня.

"Как только у нас будут какие-то новости по работе миссии, я в первую очередь в своем личном аккаунте в Twitter сразу это прокомментирую", – заявил Смолий.

При этом глава НБУ не уточнил дату завершения работы миссии МВФ в Украине.

В то же время Смолий добавил, что на следующей неделе эксперты Международного валютного фонда еще будут находиться в стране.

Новая программа сотрудничества между Украиной и МВФ в рамках механизма stand-by была утверждена 19 декабря 2018 года. Объем 14-месячной программы составит 3,9 млрд долларов. При этом около 1,4 млрд долларов предоставили сразу, а остальные средства будут выделяться по итогам полугодовых пересмотров программы в 2019 году.

МВФ продолжает работать в Украине

Напомним, что в Украине со вторника, 21 мая, начала работу миссия Международного валютного фонда. Глава представительства МВФ в Украине Йоста Люнгман говорил, что миссия планирует работать две недели. Среди основных проблемных вопросов он отметил принятие новой редакции закона об ответственности за незаконное обогащение.

МВФ может отказать Украине в предоставлении очередного транша кредита. Агентство S&P Global Ratings прогнозирует, что это произойдет, если Киев не найдет решение относительно статьи о незаконном обогащении.

В частности, 26 февраля Конституционный суд Украины признал неконституционной ст. 368-2 Уголовного кодекса о незаконном обогащении, так как ее положения не соответствуют принципам верховенства права и презумпции невиновности.

Как сообщал OBOZREVATEL, вместо отмененной статьи Петр Порошенко 28 февраля подписал законопроект об уголовной ответственности за незаконное обогащение.

Документ возлагает на органы досудебного расследования обязанность доказывать правомерность получения представителем власти в собственность активов и наказание за незаконное обогащение, когда нет признаков злоупотребления служебным положением и взяточничества.

К президентскому законопроекту народные депутаты подали альтернативные инициативы – было зарегистрировано более 10 законопроектов от парламентариев.

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