МВФ улучшил прогноз падения ВВП Украины

Международный валютный фонд улучшил оценку падения ВВП Украины в 2020 году до 7,2%. В июньском прогнозе предупреждали о 8,2% обвале.

Согласно Всемирному экономическому прогнозу МВФ, повышены также ожидания роста экономики Украины в 2021 году – с 1,1% до 3%, а в 2025 году МВФ прогнозирует рост ВВП Украины на 4%, передает "Интерфакс-Украина".

Согласно прогнозу, оценка среднегодовой инфляции в Украине в 2020 году понижена с 4,5% до 3,2%, в следующем – с 7,2% до 5%. Инфляция на конец периода, согласно документу, в этом году составит 5,2%, в следующем возрастет до 5,8%.

МВФ также улучшил оценки уровня безработицы для Украины. Если в июне Фонд оценивал, что в этом году он увеличится с 8,5% до 12,6%, а в следующем снизится до 12%, то теперь прогноз уровня безработицы на этот год составляет 11%, на следующий – 9,6%.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июне в МВФ заявили, что падение ВВП Украины по итогам апреля 2020 года составит 8,2%. А вот рост зарплат по итогам года рекордно снизится.

В Украине государственный долг достиг отметки 2,3 трлн грн. Проект бюджета на 2021 год рассчитан с учетом огромного дефицита, который снова придется покрывать новыми долгами.