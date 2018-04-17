МВФ рекордно улучшил показатели роста ВВП в Украине

Международный валютный фонд предоставил отчет, в котором рекордно улучшены показатели роста Валового внутреннего продукта Украины.

"Только МВФ обнародовал отчет World Economic Outlook, в котором рекордно улучшил показатели роста ВВП Украины", – написал в Facebook экономист, управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец.

Старый прогноз ВВП Украины в World Economic Outlook October: 2017 прогноз - $104.062 млрд., 2018 (прогноз) - $109.697 млрд, 2019 - $118.783 млрд, 2020 (прогноз) - $128.278 млрд, 2021 - $139.314 и 2022 - $150.565 миллиардов.

"Новый значительно улучшен прогноз ВВП Украины в World Economic Outlook April 2018 (млрд долл): 2017 факт - 109.321, 2018 (прогноз) - 119.134, 2019 (прогноз) - 126.721, 2020 (прогноз) - 137.594, 2021 (прогноз) - 149.664, 2022 (прогноз) - 162.819", – написал Компаниец.

Стоит отметить, что в учет не шли территория аннексированного Крыма, а также временно оккупированные Донецкая и Луганская области.

Как сообщал "Обозреватель", ранее был обнародован прогноз по средним зарплатам в Украине.