МВФ простил долги ряду стран из-за коронавируса: Украины нет в списке

Международный валютный фонд в связи с эпидемией коронавируса облегчит долговое бремя для 25 наиболее бедных стран мира, однако Украина в этот список не попала.

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Об этом заявила глава МВФ Кристалина Георгиева, сообщает сайт фонда.

Как стало известно, самым уязвимым государствам предоставят гранты, с помощью которых они смогут рассчитаться по долгам перед МВФ и больше тратить на борьбу с коронавирусом.

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Речь идет об Афганистане, Бенине, Буркина-Фасо, Гаити, Гамбии, Гвинее, Гвинее-Бисау, Коморских Островах, Йемене, Демократической Республике Конго, Либерии, Мадагаскаре, Малави, Мали, Мозамбик, Непале, Нигере, Руанде, Сан-Томе и Принсипи, Соломоновых Островах, Сьерра-Леоне, Таджикистане, Того, Центральноафриканская Республике и Чаде.

"Я рада сообщить, что сегодня наш Исполнительный совет утвердил немедленное облегчение бремени задолженности для 25 стран-членов МВФ в рамках пересмотренного механизма МВФ - Трастового фонда для ограничения и преодоления последствий катастроф", - сказала Георгиева.

Уточняется, что общая сумма грантовой помощи составляет $500 млн. Она была сформирована специальными взносами Великобритании, Китая и Японии.

"Я призываю других доноров оказать нам помощь в пополнении ресурсов Трастового фонда и в дальнейшем повышении нашей способности предоставлять дополнительное облегчение бремени задолженности в течение целых двух лет нашим беднейшим государствам-членам", — заявила глава фонда.

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