МВФ простил долги ряду стран из-за коронавируса: Украины нет в списке

Международный валютный фонд в связи с эпидемией коронавируса облегчит долговое бремя для 25 наиболее бедных стран мира, однако Украина в этот список не попала.
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Об этом заявила глава МВФ Кристалина Георгиева, сообщает сайт фонда.
Как стало известно, самым уязвимым государствам предоставят гранты, с помощью которых они смогут рассчитаться по долгам перед МВФ и больше тратить на борьбу с коронавирусом.
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Речь идет об Афганистане, Бенине, Буркина-Фасо, Гаити, Гамбии, Гвинее, Гвинее-Бисау, Коморских Островах, Йемене, Демократической Республике Конго, Либерии, Мадагаскаре, Малави, Мали, Мозамбик, Непале, Нигере, Руанде, Сан-Томе и Принсипи, Соломоновых Островах, Сьерра-Леоне, Таджикистане, Того, Центральноафриканская Республике и Чаде.
"Я рада сообщить, что сегодня наш Исполнительный совет утвердил немедленное облегчение бремени задолженности для 25 стран-членов МВФ в рамках пересмотренного механизма МВФ - Трастового фонда для ограничения и преодоления последствий катастроф", - сказала Георгиева.
Уточняется, что общая сумма грантовой помощи составляет $500 млн. Она была сформирована специальными взносами Великобритании, Китая и Японии.
"Я призываю других доноров оказать нам помощь в пополнении ресурсов Трастового фонда и в дальнейшем повышении нашей способности предоставлять дополнительное облегчение бремени задолженности в течение целых двух лет нашим беднейшим государствам-членам", — заявила глава фонда.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в МВФ считают, что последствия влияния коронавируса на мировую экономику будут катастрофические, поэтому многие страны вынуждены скоординировать усилия. Бюджетные меры, принятые всеми государствами мира с момента начала кризиса, оцениваются суммарно в $8 трлн.
Международный валютный фонд готов выделить $1 трлн на преодоление финансового кризиса, который вызвала пандемия коронавируса.
Аналитики международного рейтингового агентства Fitch ожидают в 2020 году падение мирового ВВП на 1,9% из-за эпидемии коронавируса, при этом под ударом главным образом окажутся рабочие места и деловая активность.
В прогнозе Saxo Bank говорилось, что нынешний год будет потерян для мировой экономики из-за мощного удара по спросу, предложению и обвалу на рынке нефти, спровоцированных распространением нового коронавируса.
В свою очередь советник президента Украины, экономист Олег Устенко считает, что кризис в мировой экономике был неизбежен – независимо, начался бы он с пандемии коронавируса или без нее.
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