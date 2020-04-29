Глава миссии МВФ в Украине Рон ван Роден предупредил Офис президента Украины, что возможные изменения законодательства о НАБУ приведут к пересмотру действий фонда в Украине.

Об этом говорится в письме Родена, передает "Европейская правда".

Письмо, информацию о котором подтвердил источник издания, адресовано заместителям главы Офиса президента Украины Юлии Ковалив (курирует вопросы экономики и финансов) и Андрею Смирнову (курирует правоохранительные органы и суды) и было отправлено ориентировочно в понедельник вечером.

Поводом для письма стали "предложенные изменения в законодательство, которые расширят основания для увольнения главы НАБУ, включив в них решение суда об административном коррупционном правонарушении". Роден считает такие изменения несостоятельными для продолжения сотрудничества Украины с МВФ, поскольку, по мнению Фонда, они поставят под сомнение независимость Бюро.

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"Как вы знаете, институциональная независимость НАБУ и его председателя являются критическими составляющими эффективности и поэтому были важными элементами предыдущих программ МВФ. Любые законодательные изменения, которые сужают независимость НАБУ, будут восприняты как отказ от предыдущих антикоррупционных обязательств и потребуют корректировки любой новой программы (сотрудничества МВФ с Украиной)", – пояснил руководитель миссии Фонда.

Под описание МВФ подпадают два законопроекта, которые были зарегистрированы в феврале-марте, но на прошлой неделе их начали готовить к рассмотрению. Это проекты №3133 (автор – Гончаренко, "Европейская солидарность", соавторы из ОПЗЖ, "За майбутне" и "Батьківщини") и №3180 (авторы – Качура, Дубинский, "Слуга народа"), содержащие аналогичные изменения в закон о НАБУ и позволяющие уволить действующего руководителя бюро Артема Сытника.

Оба законопроекта вызвали критику части депутатов, а члены фракции "Голос" подали к каждому из них 10-13 альтернативных проектов, предлагающих увольнять главу НАБУ также за "азартные игры, гадание в общественных местах", "невыполнение предписаний санитарно-эпидемиологической службы" или "в случае возникновения неудержимого желания у лиц, подследственных Национальному бюро, при отсутствии других оснований для увольнения". Впрочем, проект №3133 во вторник все равно был поддержан профильным комитетом ВР.

Обращает на себя внимание то, что представитель МВФ обратился именно к ОПУ, хотя ни один из законопроектов, вызывающих беспокойство Фонда, не был инициирован президентом. В Фонде, между тем, советуют Банковой повлиять на процесс, ведь принятие Украиной таких инициатив, исходя из данного письма, остановит выполнение действующей программы МВФ. "Может быть полезным донести обеспокоенность до спикера парламента", – отмечает ван Роден.

Глава миссии МВФ также напомнил, что неделю назад уже предупреждал ОПУ о проблемах в случае принятия одного из упомянутых законопроектов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина надеется получить от Международного валютного фонда $1,75 млрд первого транша помощи по новой программе сотрудничества. МВФ ожидает скорого утверждения программы расширенного финансирования для Украины.