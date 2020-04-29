МВФ сделал предупреждение Зеленскому: всплыло письмо главы миссии

Глава миссии МВФ в Украине Рон ван Роден предупредил Офис президента Украины, что возможные изменения законодательства о НАБУ приведут к пересмотру действий фонда в Украине.

Об этом говорится в письме Родена, передает "Европейская правда".

Письмо, информацию о котором подтвердил источник издания, адресовано заместителям главы Офиса президента Украины Юлии Ковалив (курирует вопросы экономики и финансов) и Андрею Смирнову (курирует правоохранительные органы и суды) и было отправлено ориентировочно в понедельник вечером.

Поводом для письма стали "предложенные изменения в законодательство, которые расширят основания для увольнения главы НАБУ, включив в них решение суда об административном коррупционном правонарушении". Роден считает такие изменения вредными для продолжения сотрудничества Украины с МВФ, поскольку, по мнению Фонда, они поставят под сомнение независимость Бюро.

24tv.ua

"Как вы знаете, институциональная независимость НАБУ и его председателя являются критическими составляющими его эффективности и поэтому были важными элементами предыдущих программ МВФ. Любые законодательные изменения, которые сужают независимость НАБУ, будут восприняты как отказ от предыдущих антикоррупционных обязательств и потребуют корректировки любой новой программы (сотрудничества МВФ с Украиной)", – пояснил руководитель миссии Фонда.

Под описание МВФ подпадают два законопроекта, которые были зарегистрированы в феврале-марте, но на прошлой неделе их начали готовить к рассмотрению в зале. Это проекты 3133 (автор - Гончаренко, "Евросолидарность", соавторы из ОПЗЖ, "За майбутне" и "Батькивщины") и 3180 (авторы - Качура, Дубинский, "Слуга народа"), содержащие аналогичные изменения в закон о НАБУ и позволяющие уволить действующего руководителя Бюро Артема Сытника.

Оба законопроекта вызвали критику части депутатов, а члены фракции "Голос" подали к каждому из них 10-13 альтернативных проектов, предлагающих увольнять главу НАБУ также за "азартные игры, гадание в общественных местах", "невыполнение предписаний санитарно-эпидемиологической службы" или "в случае возникновения неудержимого желания у лиц, подследственных Национальному бюро, при отсутствии других оснований для увольнения". Впрочем, проект 3133 во вторник все равно был поддержан профильным комитетом ВР.

Обращает на себя внимание то, что представитель МВФ обратился именно к ОПУ, хотя ни один из законопроектов, вызывающих беспокойство Фонда, не был инициирован президентом. В Фонде между тем советуют Банковой повлиять на процесс, ведь принятие Украиной таких инициатив, исходя из данного письма, остановит выполнение действующей программы МВФ. "Может быть полезным донести обеспокоенность до спикера парламента", - отмечает ван Роден.

Глава миссии МВФ также напомнил, что неделю назад уже предупреждал ОПУ о проблемах в случае принятия одного из упомянутых законопроектов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина надеется получить от Международного валютного фонда $1,75 млрд первого транша помощи по новой программе сотрудничества. МВФ ожидает скорого утверждения программы расширенного финансирования для Украины.

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