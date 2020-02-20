МВФ предупредил Украину о серьезных последствиях потери рабочего населения

Международная организация труда ожидает сокращения трудоспособного населения Украины на 1,2% ежегодно в 2018-2030 годах.

При этом Украина попала в число 18 стран мира, экономики которых сократились за 1990-2017 годы. Об этом сообщил представитель Международного валютного фонда Йоста Люнгман, передает "Интерфакс-Украина".

В частности, страна показала пятый с конца результат – в среднем "минус" 0,2% ежегодно.

"При сохранении таких показателей стране без реформ и значительного роста продуктивности практически невозможно будет обеспечить темпы роста ВВП выше 2,5% в год", – резюмировал Люнгман.

Международная организация труда ожидает сокращения трудоспособного населения Украины на 1,2% ежегодно в 2018-2030 годах

Как сообщал OBOZREVATEL:

Международное рейтинговое агентство Moody's прогнозирует, что население четырех восточноевропейских стран ЕС (Польши, Чехии, Словакии и Венгрии) уменьшится на 4% до 2040 года.

В абсолютных цифрах это означает, что они вместе потеряют 2,6 миллиона граждан, а их общее население сократится до 61,2 миллиона человек.

При этом уменьшение трудоспособного населения в возрасте от 15 до 64 лет будет еще резче. Ожидается, что в целом восточноевропейские страны потеряют 12% такого населения или 5 миллионов человек.

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