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20 февраля • обновлено в 14:24
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МВФ предупредил Украину о серьезных последствиях потери рабочего населения

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Международная организация труда ожидает сокращения трудоспособного населения Украины на 1,2% ежегодно в 2018-2030 годах.

При этом Украина попала в число 18 стран мира, экономики которых сократились за 1990-2017 годы. Об этом сообщил представитель Международного валютного фонда Йоста Люнгман, передает "Интерфакс-Украина".

В частности, страна показала пятый с конца результат – в среднем "минус" 0,2% ежегодно.

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"При сохранении таких показателей стране без реформ и значительного роста продуктивности практически невозможно будет обеспечить темпы роста ВВП выше 2,5% в год", – резюмировал Люнгман.

Международная организация труда ожидает сокращения трудоспособного населения Украины на 1,2% ежегодно в 2018-2030 годах

Международная организация труда ожидает сокращения трудоспособного населения Украины на 1,2% ежегодно в 2018-2030 годах

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Международное рейтинговое агентство Moody's прогнозирует, что население четырех восточноевропейских стран ЕС (Польши, Чехии, Словакии и Венгрии) уменьшится на 4% до 2040 года.

  • В абсолютных цифрах это означает, что они вместе потеряют 2,6 миллиона граждан, а их общее население сократится до 61,2 миллиона человек.

  • При этом уменьшение трудоспособного населения в возрасте от 15 до 64 лет будет еще резче. Ожидается, что в целом восточноевропейские страны потеряют 12% такого населения или 5 миллионов человек.

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Автор
Виктор Калиненко
Место
Украина
Тег
МВФ
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БоХ - в помощь !
БоХ - в помощь !
Всё это хе-р-ня, извините. Главное, чтобы было кому шествия устраивать и памятники сносить, в судах бесчинствовать и и бло.кады устраивать. А то что работать скоро некому будет... Вот потом с хе.роев и спросим ! Да, и спрашивать будут их же родители и дедушки с бабушками имеющими нынешнюю пенсию. Кстати, дармоедов с Донбасса Украина сейчас не кормит, почему же изобилия не наступило ???
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БоХ - в помощь !
БоХ - в помощь !
Всё это хе-р-ня, извините. Главное, чтобы было кому шествия устраивать и памятники сносить, в судах бесчинствовать и и бл.ока.ды устраивать. А то что работать скоро некому будет... Вот потом с хе.ро.ев и спросим ! Да, и спрашивать будут их же родители и дедушки с бабушками имеющими нынешнюю пенсию. Кстати, дармоедов с Донбасса Украина сейчас не кормит, почему же изобилия не наступило ???
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
украинская инфа: В Украине большинство пенсионеров (34,8%) получают выплаты в размере от 1501 грн до 2000 грн. При этом лишь 0,7% пенсионеров выплачивают сумму меньше 1500 грн. Об этом свидетельствуют данные Пенсионного фонда Украины. В частности, по состоянию на 1 января 2020 года пенсионеры в Украине получают: от 2001 грн до 3000 грн – 34,2%, от 3001 грн до 4000 грн – 12,4%, от 4001 грн до 5000 грн – 6,3%, от 5001 грн до 10000 грн – 9,3%, свыше 10000 грн – 2,3%.
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