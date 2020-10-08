МВФ отреагировал на выговор Рожковой и Сологубу

Роман Груша Экономика 11:23, 8.10.2020 Обновлено: 12:19, 8.10.2020

Представители Международного валютного фонда заявили, что обеспечение ответственности Правления Национального банка Украины должно осуществляться в соответствии с принципами управления, которые были разработаны в консультациях с МВФ.

Таким образом международная организация отреагировала на решение Совета НБУ выразить недоверие и объявить выговор заместителям главы регулятора Екатерине Рожковой и Дмитрию Сологубу. Об этом сообщает "Укринформ".

"Эти критерии управления были разработаны в консультациях со специалистами МВФ в течение предыдущих программ, которые поддерживались Международным валютным фондом", – сообщил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман.

По его словам, эти принципы сработали как в пользу Национального банка, так и в целом для экономики страны.

"Их соблюдение усилило доверие к НБУ как к независимому и профессиональному центробанку, предоставив политике Нацбанка больше надежности и эффективности", – резюмировал Люнгман.

При этом глава Национального банка Кирилл Шевченко отметил, что высказывания контрастных взглядов членами НБУ (как в случае Рожковой и Сологуба) может навредить взаимопониманию Украины с международными партнерами.

"Особенно это актуально на фоне активного диалога с МВФ, который у нас идет сейчас. Учитывая, что отдельные члены нашей команды нарушили нашу политику коммуникаций, и было принято решение Совета Национального банка", – сообщил Шевченко в интервью ZN.ua.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Член Совета НБУ Виталий Шапран заявил, что решение выразить недоверие и объявить выговор заместителям главы регулятора имеет "воспитательный характер".

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Экономика

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