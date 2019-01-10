МВФ объяснил, что будет с ценами в Украине в 2019 году

Международный валютный фонд спрогнозировал замедление инфляции в Украине в 2019 году.

В частности, ожидается, что Национальному банку удастся довести инфляцию до чуть менее 7% к концу года, говорится в аналитическом обзоре МВФ, подготовленном к утверждению новой программы сотрудничества с Украиной.

Снижению уровня инфляции поспособствует сохранение жесткой денежно-кредитной политики и замедление внутреннего спроса.

В то же время эксперты МВФ прогнозируют, что в целевой диапазон, определенный НБУ (5±1%), инфляция должна войти в начале 2020 года.

МВФ

Напомним, стратегия денежно-кредитной политики Национального банка Украины в 2019 году определяет цель по инфляции в среднесрочной перспективе на уровне 5%.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине инфляция на потребительском рынке с начала 2018 года достигла 8,9%. В то же время, согласно данным Государственной службы статистики, базовая инфляция с начала года достигла 8,1%.