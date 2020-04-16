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16 апреля • обновлено в 16:26
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МВФ о программе помощи Украине: остались несколько нерешенных вопросов

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Международный валютный фонд ожидает скорого утверждения программы расширенного финансирования для Украины.

Об этом заявил директор Европейского департамента МВФ Пол Томсен на брифинге в среду, 15 апреля. Отмечается, что для утверждения программы осталось решить несколько последних вопросов, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы ведем переговоры с Украиной о новой программе. Обсуждения продвинулись вперед, и, думаю, они идут хорошо. Осталось несколько нерешенных вопросов. Я уверен, что они вскоре будут преодолены", — отметил Томсен, добавив, что в МВФ отметили эффективную реакцию украинского правительства на коронакризис.

Сотрудничество с МВФ

Сотрудничество с МВФ

Томсен считает, что в последние несколько лет в рамках программы, поддержанной МВФ, Украина достигла значительных показателей макроэкономической стабильности: выросла стабильность банковской системы, снизилась инфляция, уменьшились дефицит текущего счета и госбюджета, сократился госдолг, а валютные резервы значительно выросли и превысили $20 млрд.

Как сообщал OBOZREVATEL, депутаты Верховной Рады Украины в ближайшее время вряд ли рассмотрят законопроект о ПриватБанке, рассказал глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетмацев.

Ранее вице-спикер Руслан Стефанчук рассказывал, что были разработаны четыре подхода, которые должны исправить ситуацию с так называемым правочным терроризмом в законе о ПриватБанке.

7 апреля Верховная Рада приняла в первом чтении так называемый антиколомойский законопроект, который делает невозможным возвращение банка или миллиардные компенсации за ПриватБанк бывшим собственникам.

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Тема
транш МВФ
Место
Украина
Тег
МВФ
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
"Томсен считает, что в последние несколько лет в рамках программы, поддержанной МВФ, Украина достигла значительных показателей макроэкономической стабильности: выросла стабильность банковской системы, снизилась инфляция, уменьшились дефицит текущего счета и госбюджета, сократился госдолг, а валютные резервы значительно выросли и превысили $20 млрд." Так на окраине все пучком, оказывается! А вы -"дефолт, дефолт" :-)
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