МВФ о программе помощи Украине: остались несколько нерешенных вопросов

Международный валютный фонд ожидает скорого утверждения программы расширенного финансирования для Украины.
Об этом заявил директор Европейского департамента МВФ Пол Томсен на брифинге в среду, 15 апреля. Отмечается, что для утверждения программы осталось решить несколько последних вопросов, передает "Интерфакс-Украина".
"Мы ведем переговоры с Украиной о новой программе. Обсуждения продвинулись вперед, и, думаю, они идут хорошо. Осталось несколько нерешенных вопросов. Я уверен, что они вскоре будут преодолены", — отметил Томсен, добавив, что в МВФ отметили эффективную реакцию украинского правительства на коронакризис.
Сотрудничество с МВФ
Томсен считает, что в последние несколько лет в рамках программы, поддержанной МВФ, Украина достигла значительных показателей макроэкономической стабильности: выросла стабильность банковской системы, снизилась инфляция, уменьшились дефицит текущего счета и госбюджета, сократился госдолг, а валютные резервы значительно выросли и превысили $20 млрд.
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