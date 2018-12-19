МВФ неожиданно изменил прогноз роста ВВП Украины

Международный валютный фонд ухудшил прогноз роста ВВП Украины до конца 2018 года с 3,5% до 3,3%.

Как указано в пресс-релизе Фонда, неизменным остался прогноз на 2019 год — кредитор по-прежнему ожидает роста украинской экономики на 2,7%. В 2020 году реальный ВВП Украины, по прогнозу Фонда, должен увеличиться на 3%.

По мнению аналитиков МВФ, инфляция по итогам года составит 11%, хотя ранее этот показатель ожидался на уровне 10,9%.

В 2019 и 2020 годах рост потребительских цен ожидается на уровне 9,2% и 5,9% соответственно.

Как сообщал OBOZREVATEL, Международный валютный фонд в октябрьском обзоре мировой экономики улучшил показатель по ВВП Украины к концу текущего года - до 3,5%.

18 декабря МВФ принял решение о новой программе stand-by для Украины, объем которой составляет $3,9 млрд. Первый транш в размере $1,4 млрд ожидается в ближайшее время.