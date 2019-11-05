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5 ноября • обновлено в 14:37
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МВФ не даст денег из-за ПриватБанка: Гончарук ответил на слухи

1.5т Читать материал на украинском

Премьер-министр Алексей Гончарук опроверг слухи о том, что Международный валютный фонд не даст Украине денег, пока та не добьется компенсации от бывших владельцев ПриватБанка.

"Я каждый день встречаю в СМИ манипулятивные статьи, что якобы заморозили программу. У нас нормальный процесс с коллегами с МВФ. Есть ряд задач, которые должны выполнить", – сообщил он во вторник, 5 ноября, презентуя проект главного финансового документа страны, который был разработан ко второму чтению.

По словам премьер-министра, Международный валютный фонд хочет быть уверен, что Украина будет делать все, чтобы взыскать деньги, которые были потрачены на решение ситуации с проблемными банками.

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"И эта работа тоже ведется. Слухи о том, что МВФ отказался, программа заморожена – эта манипуляция. Переговоры продолжаются, мы ежедневно на телефоне с нашими коллегами", – резюмировал Гончарук.

Международный валютный фонд хочет быть уверен, что Украина будет делать все, чтобы взыскать деньги

Международный валютный фонд хочет быть уверен, что Украина будет делать все, чтобы взыскать деньги

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров вместе с МВФ разрабатывает новый меморандум о сотрудничестве. Программа будет рассчитана на 3 года и может стать последней для Украины.

"Любые обратные движения с ПриватБанком не соответствуют нашим стратегическим планам как в долговом, так и в банковском направлениях. По банку у нас четкая стратегия: мы его развиваем как государственный банк, минимизируем потери государства от докапитализации и в будущем возвращаем путем прозрачной приватизации", – сказала министр финансов Оксана Маркарова.

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Место
Украина
Теги
МВФ ПриватБанк
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