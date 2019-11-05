МВФ не даст денег из-за ПриватБанка: Гончарук ответил на слухи

Премьер-министр Алексей Гончарук опроверг слухи о том, что Международный валютный фонд не даст Украине денег, пока та не добьется компенсации от бывших владельцев ПриватБанка.

"Я каждый день встречаю в СМИ манипулятивные статьи, что якобы заморозили программу. У нас нормальный процесс с коллегами с МВФ. Есть ряд задач, которые должны выполнить", – сообщил он во вторник, 5 ноября, презентуя проект главного финансового документа страны, который был разработан ко второму чтению.

По словам премьер-министра, Международный валютный фонд хочет быть уверен, что Украина будет делать все, чтобы взыскать деньги, которые были потрачены на решение ситуации с проблемными банками.

"И эта работа тоже ведется. Слухи о том, что МВФ отказался, программа заморожена – эта манипуляция. Переговоры продолжаются, мы ежедневно на телефоне с нашими коллегами", – резюмировал Гончарук.

Международный валютный фонд хочет быть уверен, что Украина будет делать все, чтобы взыскать деньги

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров вместе с МВФ разрабатывает новый меморандум о сотрудничестве. Программа будет рассчитана на 3 года и может стать последней для Украины.

"Любые обратные движения с ПриватБанком не соответствуют нашим стратегическим планам как в долговом, так и в банковском направлениях. По банку у нас четкая стратегия: мы его развиваем как государственный банк, минимизируем потери государства от докапитализации и в будущем возвращаем путем прозрачной приватизации", – сказала министр финансов Оксана Маркарова.

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