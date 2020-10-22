МВФ назвал главные условия нового транша для Украины

Роман Груша Экономика 11:36, 22.10.2020 Обновлено: 11:39, 22.10.2020

Украина может получить следующие транши от Международного валютного фонда в случае имплементации реформ, выполнения обязательств и других целей, предусмотренных меморандумом по программе stand-by.

"В течение последних нескольких месяцев мы очень тесно сотрудничаем с правительством по имплементации реформ, но также относительно их обязательств по меморандуму и достижения целей, установленных в программе", – сообщил директор Европейского департамента МВФ Альфред Каммер, передает "Укринформ".

"Мы тесно взаимодействуем с ними по выполнению и соблюдению этих обязательств, и это взаимодействие будет продолжаться", – добавил он.

Каммер отметил, что программа stand-by нацелена на поддержку макроэкономической стабильности в Украине, реагирование на коронакризис, а также на "реализацию целого ряда реформ, которые должны быть проведены в течение 18-месячного периода".

Напомним, ранее в НБУ заявляли о том, что Украина потеряла доверие МВФ. Более того, Фонд не доволен:

  • проектом бюджета Украины на 2021 год (обсуждают размер дефицита и его финансирование);

  • антикоррупционной политикой Украины (речь, в том числе, может идти о слухах об увольнении директора НАБУ Артема Сытника, назначение которого признано незаконным).

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