МВФ назвал главные условия нового транша для Украины

Роман Груша
Роман Груша
Экономика
4,0 т.
МВФ назвал главные условия нового транша для Украины

Украина может получить следующие транши от Международного валютного фонда в случае имплементации реформ, выполнения обязательств и других целей, предусмотренных меморандумом по программе stand-by.

"В течение последних нескольких месяцев мы очень тесно сотрудничаем с правительством по имплементации реформ, но также относительно их обязательств по меморандуму и достижения целей, установленных в программе", – сообщил директор Европейского департамента МВФ Альфред Каммер, передает "Укринформ".

"Мы тесно взаимодействуем с ними по выполнению и соблюдению этих обязательств, и это взаимодействие будет продолжаться", – добавил он.

Каммер отметил, что программа stand-by нацелена на поддержку макроэкономической стабильности в Украине, реагирование на коронакризис, а также на "реализацию целого ряда реформ, которые должны быть проведены в течение 18-месячного периода".

Напомним, ранее в НБУ заявляли о том, что Украина потеряла доверие МВФ. Более того, Фонд не доволен:

  • проектом бюджета Украины на 2021 год (обсуждают размер дефицита и его финансирование);

  • антикоррупционной политикой Украины (речь, в том числе, может идти о слухах об увольнении директора НАБУ Артема Сытника, назначение которого признано незаконным).

Как сообщал OBOZREVATEL:

Украинатранш МВФМВФ