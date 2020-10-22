МВФ назвал главные условия нового транша для Украины
Украина может получить следующие транши от Международного валютного фонда в случае имплементации реформ, выполнения обязательств и других целей, предусмотренных меморандумом по программе stand-by.
"В течение последних нескольких месяцев мы очень тесно сотрудничаем с правительством по имплементации реформ, но также относительно их обязательств по меморандуму и достижения целей, установленных в программе", – сообщил директор Европейского департамента МВФ Альфред Каммер, передает "Укринформ".
"Мы тесно взаимодействуем с ними по выполнению и соблюдению этих обязательств, и это взаимодействие будет продолжаться", – добавил он.
Каммер отметил, что программа stand-by нацелена на поддержку макроэкономической стабильности в Украине, реагирование на коронакризис, а также на "реализацию целого ряда реформ, которые должны быть проведены в течение 18-месячного периода".
Напомним, ранее в НБУ заявляли о том, что Украина потеряла доверие МВФ. Более того, Фонд не доволен:
проектом бюджета Украины на 2021 год (обсуждают размер дефицита и его финансирование);
антикоррупционной политикой Украины (речь, в том числе, может идти о слухах об увольнении директора НАБУ Артема Сытника, назначение которого признано незаконным).
Как сообщал OBOZREVATEL:
Решение о выдаче очередного кредита Украине в размере $5 млрд было принято МВФ 9 июня. Средства пойдут на поддержку экономики, пострадавшей от пандемии коронавируса.
Также в Минфине заявили, что часть средств от транша намерены направить на финансирование дефицита госбюджета, а также на выплату пенсий, зарплат и помощи социально незащищенным слоям населения.
Замглавы НБУ Дмитрий Сологуб заявил, что Украина потеряла доверие со стороны МВФ.