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МирСпорт

/Новости экономики

МВФ может оставить Украину без кредита: озвучен прогноз

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Международный валютный фонд (МВФ) может отказать Украине в предоставлении второго и третьего кредитного транша по текущей программе.

Такой прогноз озвучил в эфире ObozTV экономический эксперт Игорь Гарбарук, комментируя прибытие в Украину очередной миссии МВФ.

"По моему мнению, ни второго, ни третьего транша по этой программе (именно по этой) ждать не нужно. Скорее всего, в связи со структурным изменением власти в Украине, МВФ этой миссией подведет итоги: что сделано, что не сделано", – отметил Гарбарук.

Он объяснил, что получение второго транша сомнительно, в том числе, из-за объявленного президентом Владимиром Зеленским роспуска Верховной Рады Украины.

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Эксперт напомнил, что Украина не выполнила некоторые взятые на себя обязательства: не приняла закон о СПЛИТ (о ликвидации Нацкомфинуслуг) и закон об ответственности за незаконное обогащение.

"Как будет Рада голосовать за необходимые законы, если президент сказал, что он эту Раду распускает? Мы услышали с вами заявление премьер-министра Украины, что он уходит со своей должности. Кто с МВФ будет подписывать документы? Т.е. тут юридический казус еще может быть ключевой проблемой", – уточнил он.

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При этом Гарбарук выразил надежду, что Киев достигнет принципиальной договоренности с МВФ про открытие "новой, качественно другой программы".

По его мнению, Украине необходимо постепенно минимизировать сотрудничество с МВФ по кредитной программе: "Потому что каждый раз у нас одна и та же ситуация: мы долги предыдущих поколений перекладываем на плечи будущих поколений. Эти долги накапливаются и накапливаются".

"Нам нужны не кредитные деньги, а инвестиции в прямые фонды, основные средства производства, чтобы наша страна могла создать принципиально другую экономику. Чтобы государство создавало продукт с высокой добавочной стоимостью. Например, не просто продавать зерно, а муку и товары, произведенные из этой муки", – подчеркнул Гарбарук.

МВФ может оставить Украину без кредита: озвучен прогноз

csis.org

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Темы
транш МВФПрямая трансляцияЭфиры Oboz TVкредитование Украины
Персона
Игорь Гарбарук
Место
Украина
Теги
МВФтраншкредитЭкономика УкраиныВерховная Рада Украины
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Мир Миру
Мир Миру
"Для того щоб УВІКНУТИ Україну, достатньо подивитися на неї власними очима, коли почнуть квітнути каштани в Києві. І у містах українських почнуть роздягатися жінки. Побачити цю красу – це чудово", - додав Янукович.
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Свiдоме бидло, шагом марш...кроком руш на паперть!!!
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2
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Забавны метания шута в поисках игроков.....всех поснимал...а только сейчас начал думать а кого бы этако такого поставить....лишь бы кого нибудь найти....ну хоть кого то
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1
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