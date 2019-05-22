МВФ может оставить Украину без кредита: озвучен прогноз

Международный валютный фонд (МВФ) может отказать Украине в предоставлении второго и третьего кредитного транша по текущей программе.

Такой прогноз озвучил в эфире ObozTV экономический эксперт Игорь Гарбарук, комментируя прибытие в Украину очередной миссии МВФ.

"По моему мнению, ни второго, ни третьего транша по этой программе (именно по этой) ждать не нужно. Скорее всего, в связи со структурным изменением власти в Украине, МВФ этой миссией подведет итоги: что сделано, что не сделано", – отметил Гарбарук.

Он объяснил, что получение второго транша сомнительно, в том числе, из-за объявленного президентом Владимиром Зеленским роспуска Верховной Рады Украины.

Эксперт напомнил, что Украина не выполнила некоторые взятые на себя обязательства: не приняла закон о СПЛИТ (о ликвидации Нацкомфинуслуг) и закон об ответственности за незаконное обогащение.

"Как будет Рада голосовать за необходимые законы, если президент сказал, что он эту Раду распускает? Мы услышали с вами заявление премьер-министра Украины, что он уходит со своей должности. Кто с МВФ будет подписывать документы? Т.е. тут юридический казус еще может быть ключевой проблемой", – уточнил он.

При этом Гарбарук выразил надежду, что Киев достигнет принципиальной договоренности с МВФ про открытие "новой, качественно другой программы".

По его мнению, Украине необходимо постепенно минимизировать сотрудничество с МВФ по кредитной программе: "Потому что каждый раз у нас одна и та же ситуация: мы долги предыдущих поколений перекладываем на плечи будущих поколений. Эти долги накапливаются и накапливаются".

"Нам нужны не кредитные деньги, а инвестиции в прямые фонды, основные средства производства, чтобы наша страна могла создать принципиально другую экономику. Чтобы государство создавало продукт с высокой добавочной стоимостью. Например, не просто продавать зерно, а муку и товары, произведенные из этой муки", – подчеркнул Гарбарук.

csis.org

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Украине со вторника, 21 мая, начала работу миссия МВФ. Эксперты фонда должны принять решение о готовности страны к получению нового транша в размере 1,3 млрд долларов.

Ранее агентство S&P Global Ratings спрогнозировало, что МВФ может отказать Украине в предоставлении транша, если Киев не найдет решение относительно статьи о незаконном обогащении.

Советник президента Владимира Зеленского по макроэкономической политике Олег Устенко сообщил, что после парламентских выборов Украина может договориться с МВФ о новой программе финансирования или пересмотреть старую.

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